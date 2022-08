Larreta sobre la interna en JXC: "La unidad está fuera de discusión"

En el marco de la interna en la coalición opositora, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que "la unidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión" y que trabajan en un "plan para sacar a Argentina adelante".Larreta respondió así al ser consultado sobre las declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI,, quien pidió "reglas decentes" y una "reflexión profunda" dentro de esa alianza."Tengo muy buena relación con ella (Elisa Carrió) y eso no cambia más allá de tener uncon algo que ella haya dicho", expresó Larreta a la prensa durante un recorrido junto al intendente de La Plata, Julio Garro, por el centro comercial de la capital bonaerense.El jefe de Gobierno porteño remarcó: ". Estamos entre todos para elaborar un plan para cada provincia que vamos a gobernar, un plan para sacar a Argentina adelante".En este marco, Mauricio Macri sigue en silencio respecto del escándalo que se armó en JXC. Aún así, arribó a Rosario para desarrollar una serie de actividades proselitistas junto a Martín Palermo, el DT y ex goleador de Boca Juniors, lugar al que ex líder PRO también quiere retomar el poder.Con respecto a la recorrida de Larreta por el centro platense destacó que tuvo un "muy buen recibimiento". "Varios vecinos preocupados por la inseguridad. La gente nos pide que no aflojemos, que sigamos. Para mi es importantísimo escuchar en cada ciudad a donde voy la opinión de la gente", consignó.Como parte de la recorrida, Garro y Larreta dialogaron con comerciantes de la zona y posteriormente compartieron un almuerzo con los legisladores provinciales, concejales y referentes políticos de Juntos La Plata.