Segmentación de tarifas: cómo queda el nuevo esquema para luz y gas

Para un usuario de Edesur, con un consumo promedio de 300 kwh por mes, la factura final quedaría en $1.467 en agosto y a $2.285 en septiembre de 2022.

si se toma el valor de un consumo promedio, para el caso del nivel de más ingresos (Nivel 1), con una factura de $1.650 en junio, se incrementará $338 en septiembre, $468 en noviembre y $649 en enero de 2023. Esto sería $1.455 de incremento en total y la factura final en enero pasará a $3.105 (un 88% más con respecto a junio), siempre en valores promedio.

El Gobierno anunció este martes el nuevo esquema de tarifas para la luz, el gas y el agua, con el objetivo de ahorrar dólares pero también para "instalar el uso racional de energía" y "darle subsidios a quien realmente los necesita".Si bien ya se había adelantado algunos puntos –con la luz y el agua, por caso– este mediodía en una conferencia de prensa que encabezó la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció cómo serán los subsidios y cuánto pagarán los hogares.De la exposición en el ministerio de Economías también participaron el nuevo subsecretario de Hidrocarburos y ex Enargas, Federico Bernal; el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti; la subsecretaria de Planificación Estratégica, Cecilia Garibotti; Malena Galmarini, titular de de Aysa; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo., aseguró Royón.Y agregó: “Esta medida contribuye a un Estado eficiente y ordenado. Vamos a trabajar para concretizar a la población sobre el uso eficiente del recurso”.De esta manera, el Gobierno llevará adelante la quita de los subsidios a los sectores de mayor poder adquisitivo, con un nuevo esquema, que en el caso de la luz vendrá con tope de consumo de 400 kw.Con respecto al registro para mantener los subsidios, hubo 4 millones de usuarios que no se inscribieron y el Gobierno aseguró quey que se trabajará para identificar a los usuarios que no se inscribieron pero que les correspondería tener tarifa social o subsidios.El tope en el caso de las tarifas de energía eléctrica de consumo para la tarifa con subsidios será de 400 kWh mensual por hogar. Pero para las zonas que no cuenten con gas natural por redes el tope se incrementará a 550 kWh.Los funcionarios ejemplificaron varios casos con aumentos en la factura a partir de la implementación de la segmentación.Al igual que la segmentación del servicio de energía, el ordenamiento tarifario y de subsidios del servicio de gas estará dividido en tres niveles. Asimismo, la cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos sino que se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de personas que componen el hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos.Por ejemplo,En el caso de la Capital Federal, donde opera la empresa Metrogas, el tope anual será de 175 metros cúbicos para los usuarios R1 (la categoría más baja) y de 403 metros cúbicos para la categoría R2-1. Luego, ese tope anual será mensualizado y el Gobierno está trabajando en una grilla con topes mes a mes para detallar a los usuarios.En tanto, el consumo de gas por redes en los hogares ubicados en las regiones más frías del país dúplica al de regiones templadas. Pero en casos más extremos, como es el caso entre la provincia de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia es de 11:1. Este diferencial se explica centralmente por el uso de calefacción requerido para climatizar los ambientes del hogar y es determinante para conservar la salud y garantizar la supervivencia de sus integrantes.