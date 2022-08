Alberto Fernández destacó las "enormes posibilidades" que tiene para la Argentina la industrialización del litio

El presidente Alberto Fernández destacó las "enormes posibilidades" económicas y tecnológicas que genera para la Argentina la industrialización del litio, al visitar las obras de la primera planta de baterías de litio de Argentina, en La Plata y las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología), en Berisso."El litio ya no es la energía del futuro, es la energía del presente.y no podemos conformarnos solamente con extraerlo, sino que tenemos que desarrollar la capacidad para industrializarlo, porque de eso se trata la verdadera soberanía sobre nuestros recursos naturales", sostuvo.En su visita a La Plata, el jefe de Estado señaló que "el litio tiene un valor muy distinto si se exporta como mineral que, si se lo exporta como batería" y sostuvo que "eso no solo supone fábricas que se montan, o supone trabajo, sino que también supone multiplicar su precio"., aseveró.Acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt), Daniel Filmus; la presidenta del Conicet, Ana Franchi, y los titulares de YPF, Pablo González; de Y-TEC, Roberto Salvarezza; y el titular de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, el mandatario recorrió las instalaciones de la planta, levantada con una inversión de siete millones de dólares, que se prevé comenzará a producir en diciembre venidero.La fábrica, denominada Unilib, se encuentra finalizada y a la espera de la llegada de los equipos que se producirá en octubre próximo, y se llevó adelante con la participación financiera del ministerio de Ciencia, de la UNLP, de Y-TEC, así como la colaboración del Conicet.Esta asociación fue valorada por el Presidente, quien apuntó que "es muy importante para la Argentina que la universidad pública, Y-TEC, Conicet y el MinCyT hayan logrado articular su trabajo para que muy pronto se haga realidad la primera planta nacional de celdas y baterías de litio".Filmus, por su parte, expresó que el proyecto "implica una articulación virtuosa que permite sumar el mundo académico y de la investigación al mundo de la tecnología y de la producción", con la idea de "generar tecnología propia, para poder transferirla a las provincias y que estas puedan producir litio, fabricar las baterías, agregar valor y darle trabajo a su gente"."El litio es", explicó, al tiempo que comentó que "estamos trabajando de forma conjunta con Bolivia y Chile que, junto a la Argentina, concentran más del 60% de las reservas mundiales" del mineral, y que conforman un espacio geográfico que se denomina "el triángulo del litio".En Berisso, el primer mandatario recorrió el centro de investigación aplicada de Y-TEC, el más grande del país y uno de los cinco más importantes de Latinoamérica, en compañía del responsable de la Misión Litio en Y-TEC, Fabio Saccone.En ese lugar funciona la primera planta nacional a escala de laboratorio que tiene la capacidad de probar nuevos materiales en celdas prototipo de litio en formato comercial y, además, se realiza el proceso que permite validar tecnologías e insumos nacionales.Fernández encabezó una reunión en la que el titular de Y-TEC, Roberto Salvarezza, realizó una presentación institucional de las iniciativas de la firma y el avance del proyecto YPF Litio.Participaron de la visita el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; el subsecretario de Coordinación Institucional del MinCyT, Pablo Núñez; el CEO de YPF, Pablo Iuliano, y los directores de Y-TEC, Santiago Sacerdote y Eduardo Dvorkin.Estuvieron además el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Alejandro Villar; el subsecretario provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Patricio Agüero; el vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, y el secretario de Planeamiento UNLP, Agustín Olivieri.Entre otros funcionarios, concurrieron la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, el intendente de Ensenada, Mario Secco; el subsecretario de Acción Política de Berisso, Martín Fernández, y el asesor de la Presidencia de YPF, Hernán Letcher.