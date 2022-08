Alberto Fernández resaltó el "coraje" de San Martín para "dar batalla cuando todo parecía perdido"

en Chilecito, La Rioja, y sostuvo que tiene “un compromiso con el Norte Grande” que no va a “claudicar" . Y señaló que " en tiempos difíciles las voces de agoreros y los que siembran desaliento se multiplican".Durante su discurso Fernández afirmó que San Martín fue un "gran estratega militar y político", que "luchó en el campo militar y convenciendo cabezas de argentinos para que se animen a liberar a la patria".En ese sentido,, como su "grandeza de pensar América Latina como una sola patria y su desprendimiento, porque liberó Argentina, Chile y Perú, y en ninguno de los tres países aceptó ningún cargo honorífico". "En momentos como éstos es donde más fuerte debemos ser y donde más debemos inspirarnos en personajes como San Martín", agregó.“Estoy seguro de que si San Martín viviera, me diría 'Alberto, andate al norte porque hay que generar igualdad, que allí hay que generar más autonomía, más independencia, más justicia social", aseguró el primer mandatario.Con esa mirada federal Alberto sostuvo: "y manifestó que necesita que esa región del país "se desarrolle y tenga las mismas posibilidades que el centro" de la Argentina.Previamente el Presidente comentó que ayer visitó la primera planta de litio argentina, UniLib en Berisso, provincia de Buenos Aires. Al respecto afirmó que el país se está “recuperando, creciendo y avanzando”, y destacó que “la Argentina es la segunda reserva de litio del mundo”.“Lo que he visto ayer es que la inteligencia argentina ya es capaz de convertir ese litio que sale de las salinas en las celdas que van a generar la nueva energía del mundo. Una energía limpia”, comentó el Presidente y aseguró que si “exportamos el litio mineral tal como lo exportamos hoy tiene un precio, pero si exportamos baterías de litio ese precio se multiplica casi por mil”.Y agregó: “En el medio con la industrialización del litio generamos trabajo para nuestra gente, desarrollamos tecnología. Esos son los desafíos que tenemos hoy: seguir haciendo crecer a la Argentina en libertad, en democracia”. “Hacer que la justicia social reine en la argentina y que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo”, destacó.Durante la ceremonia, de la que participaron el gobernador riojano, Ricardo Quintela, los ministros Jorge Ferraresi (Hábitat y Vivienda), Tristán Bauer (Cultura) y Jaime Perczyk (Educación), también se entregaron viviendas.Además, la actividad del primer mandatario en la provincia riojana también incluirá la inauguración de un jardín de infantes.El plan de viviendas se enmarca en una inversión total que contempla la construcción de 4.959 soluciones habitacionales en toda la provincia por 24.719 millones de pesos. Hasta el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat entregó en La Rioja 519 soluciones habitacionales y tiene otras 3.870 en ejecución.Durante el acto se entregaron 78 unidades habitacionales y se firmaron tres convenios para la construcción de 180 viviendas Casa Propia en Tilimuqui, Malligasta, Malanzán, Tama, Aimogasta, Famatina y Villa Castelli; la generación de 312 lotes con servicios del Plan Nacional Suelo Urbano; y las obras de infraestructura en Villa Unión.Las 78 unidades habitacionales se emplazan en el barrio Altos de Chilecito y cuentan con tres dormitorios, cocina-comedor y baño, con una superficie cubierta de 85 m2. Con la entrega de cada casa, se incluye una propuesta literaria para que quienes reciben la adjudicación también cuenten con una biblioteca cultural.El programa incluye además prototipos habitacionales acondicionados para personas con discapacidades motrices, auditivas y visuales tanto en los espacios internos como en sus accesos.