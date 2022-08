Kicillof refuerza la presencia gremial en la Provincia: Walter Correa es el nuevo ministro de Trabajo

Axel Kicillof, designó como ministro de Trabajo bonaerense a Walter Correa,

Por lo que su llegada al Gabinete bonaerense refuerza la presencia gremial del sector más cristinista dentro del Frente de Todos en la Provincia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, ante la salida dequien pasará a desempeñar tareas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)."Mara es hasta el lunes ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires” adelantó Kicillof durante la apertura del el primer Congreso Bonaerense de Derecho de Trabajo en Mar del Plata y anunció:Amigo, compañero, laburante incansable que va a empezar el día lunes ”.Correa llega como hombre de confianza del diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense,El nuevo ministro designado es consejero por la rama gremial del PJ y uno de los dirigentes que le impulsa la relación política con la pata sindical. Además es uno de los referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores.Oriundo del municipio de Moreno,en una interna que tuvo siete listas distintas. Sin embargo, obtuvo el 16% de los votos en una elección que terminó dando por ganadora a la hoy intendenta Mariel Fernández.Además, el nuevo ministro fue uno de los sindicalistas que el 1 de agosto pasado mantuvieron una reunión con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En esa mesa, en el despacho de la ex mandataria, se sentaron además de Correa, Pablo Moyano (Camioneros), Omar Plaini (Canillitas) y Mario Manrique (SMATA).. Justamente el martes pasado Ruiz Malec ya tuvo un primer encuentro virtual.La ahora funcionaria nacional fue llamada por el titular de la AFIP,, para hacerse cargo de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. “Es un día para festejar porque la provincia va a tener ahí (en la AFIP) una amiga, una aliada”, señaló Kicillof.Durante el acto en Mar del Plata, el gobernador bonaerense también reconoció los logros de Mara Ruiz en la cartera laboral y sostuvo que “el ministerio de Trabajo durante la época de Mara se fue reconstruyendo”., remarcó Kicillof y apuntó contra la gestión deen la Provincia.“Se lo conoció como Gestapo porque se autodenominaron Gestapo para perseguir a los y las trabajadoras, para sacarles sus derechos. Desde la máximas autoridades se trabajó en reuniones para estatales junto con los espías, con la AFI y con funcionarios judiciales para generar causas y perseguir a uno y otro sindicalista”, recordó el gobernador y manifestó: “No nos vamos a olvidar de eso porque es un delito gravisimo. Usar al Estado para perseguir, para armar causas y para terminar con derechos ya lo vivimos”.Tras lo que señaló que hubo una “reconstrucción de una identidad, un protagonismo, una organización gubernamental, pero con un despliegue territorial inmenso en el Ministerio de Trabajo de la Provincia”, y resaltó que a la cartera se le devolvieron sus funciones y “tuvo de nuevo esa presencia” durante la gestión de Ruiz Malec.“El ministerio de trabajo se fue reconstruyendo de manera tal que creo que no hay nadie en la Provincia que no reconozca ese trabajo, Mara”, le aseguró el gobernador bonaerense a la saliente ministra.“Estoy muy feliz de que podamos dar este paso”, expresó Kicillof para concluir en referencia a los cambios dentro del Gabinete bonaerense.