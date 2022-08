Marchas a favor y en contra de Cristina en su casa: la policía de Larreta reprimió a los kirchneristas

La Policía de la Ciudad salió a reprimirlos y arrojó gases lacrimógenos y gas pimienta hacia aquellos que recurrieron en apoyo a la Vicepresidenta de la Nación, además de utilizar palos para golpear

Luego que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, pidieran 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner en el marco del juicio oral por la causa Vialidad,Ante la llegada de una cantidad importante de manifestantes, principalmente en apoyo a CFK, la policía de la Ciudad armó un cordón de seguridad para tratar de dividir los dos sectores, visiblemente enfrentados, ya que la tensión frente a la puerta de la casa estaba en aumento.Es así que se empezaron a generar algunos incidentes más violentos, pero, como sucede muchas veces, por golpes de los uniformados a los manifestantes.Según relató la periodista de C5N Sofía Barruti, no se registraban hechos de violencia que justifiquen el accionar de los efectivos porteños, que lanzaron gases solo contra los militantes a favor de Cristina. Incluso, los mismos afectaron a la cronista."No hay ninguna escena que amerite que intervenga la Policía", explicó la periodista. Lo que se pudo observar en las imágenes de televisión y en videos que luego compartió La Cámpora es que los agentes utilizaron la violencia para "correr" a los manifestantes, cosa que no suele usarse, y no como respuesta a ataques previos.