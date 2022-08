Kicillof tras el pedido de condena a Cristina Kirchner: "Lo que pasó fue payasesco"

Tras el pedido de condena a Cristina Kirchner por causa Vialidad, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que todo lo ocurrido fue "payasesco" y que "se armó un show mediático"."Esto es un hecho de proscripción.y consigan una condena absolutamente infundada contra la Vicepresidenta y la principal dirigente del peronismo", afirmó Kicillof, advirtió:Y reiteró: "Lo que pasó ayer fue payasesco, el fiscal trajo pruebas que no eran parte de la causa y después no le dieron derecho a Cristina a responder."."Todos los que juzgan a Cristina están emparentados desde la amistad y la ideología con Macri", remarcó Kicillof para El Destape Radio y añadió:Por últimó, concluyó: "Esto no es solo lo judicial, es parte de una cuestión política. Esto es lawfare",Este lunes los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos. La acusan de ser jefa de una asociación ilícita.