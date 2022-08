Cristina Kirchner reveló chats entre José López y Nicky Caputo y cuestionó la doble vara de Luciani y Mola

#TodosConElla #Vialidad | @CFKArgentina: "Luciani y Mola consideraron que la amistad es un pecado. ¿No les llamó la atención este grado de amistad entre José López y Nicky Caputo? ¿A los jueces del tribunal tampoco? Notable". pic.twitter.com/uhQkDIjrnD — Política Argentina (@Pol_Arg) August 23, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló este martes una serie de intercambios de mensajes entre el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo, luego de que la Fiscalía le negara ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa de Vialidad."Creo que se va a demostrar que,. El fiscal Luciani dijo en un momento que durante meses estuvo leyendo las 9 mil páginas que integran el desgrabado del teléfono secuestrado a López, y que había encontrado mensajes. Yo pedí a mi abogado que me suministrara esas páginas y me encontré con más de 100 mensajes de Nicolás Caputo", apuntó la expresidenta contra los fiscales federales de la causa.En ese sentido, presentó una serie de mensajes cruzados entre López y Caputo durante varios meses, dejando a la vista los constantes negociados entre ambos y el vínculo cercano que mantenían. "El que sería socio mío tiene un solo mensaje que es el del 8 de octubre de 2014, otro en julio del 2015 y el último de diciembre de ese mismo año. Pero Nicolás Caputo,, señaló Cristina Kirchner."A mí me llama la atención que ningún fiscal haya visto esto. Este teléfono pasó por muchos fiscales y jueces. Cuando encuentran a Lázaro Báez revoleando los bolsos, recae en Rafecas. Las investigaciones no fueron suficientemente profundas en el único caso de corrupción comprobado", opinó al tiempo que resaltó: "El fiscal Luciani dijo que estuvo meses mirando los papeles y ¿no vio esto?"."Este trato de familiaridad lo van a ver con dos empresarios, con (Nicolás) Caputo y (Eduardo) Gutiérrez. Con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado pero los fiscales sí lo ven como un delito", manifestó y remarcó:En esa línea, también destacó que Caputo, Gutiérrez, los empresarios de la construcción y López cenaban juntos. "Pero la líder de la asociación ilícita soy yo", ironizó."La frecuencia, la cotidianeidad de las conversaciones... Me llama la atención. Con los criterios y los códigos que los fiscales han analizado algunos hechos, me resulta raro que no les haya llamado la atención esto", repitió.En ese orden, también(con quien tenía una relación similar a la de Caputo) y Juan Chediac, un vínculo menos frecuente. "La última comunicación con Gutiérrez es el 9 de junio. Se nota que en las últimas partes ya no era todo tan inmediato. A esta altura, José López ya no era secretario de Obras Públicas. En ese momento se notaba que era más complejo reunirse", recordó y se preguntó: "¿Con todo esto no hubo asociación ilícita?""Si había un caso para investigar la corrupción era el caso de José López. ¿Ustedes se enteraron que Caputo sea investigado o citado? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y estas llamadas? ¿Cómo investigaron esto?", inquirió la vicepresidenta y resaltó que nada de esto se sabía: "Yo me enteré porque Mola y Luciani introducen esta cuestión en la causa Vialidad.Por último, concluyó en que. "Los están protegiendo. No sabemos donde están los 44 mil millones de dólares, pero no pasa nada. Se comprueba que Mauricio Macri siguió, hizo inteligencia, con los familiares del ARA San Juan y sin embargo, los sobreseyeron. ¿Quién lo hace? El arquero del Liverpool, donde juega en Los Abrojos con el presidente de este Tribunal, con el fiscal Luciani... Ellos son, a ellos no les va a pasar nada. A los que sí les pasan cosas son a los argentinos, por el endeudamiento que generaron".