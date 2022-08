La Corte de Rosatti pidió reforzar la seguridad de los jueces de Vialidad por temor a mensajes en Twitter

@la_campora hay que difundir los domicilios de jueces y fiscales de este pelorron de fusilamiento, si no se ataca con mismo calibre no se puede — Kike MDP (@kike_mdp) August 23, 2022

No estoy de acuerdo compañero. Con ir el sábado a parque Chacabuco y esperar la organización para ir frente al palacio de tribunales alcanza. Somos mejores, porque somos distintos, y porque no usamos sus armas, pensamos y bancamos las nuestras. En las urnas los tapamos. — Santiago (@tatilucci) August 23, 2022

El juez de la Corte Suprema,pidió reforzar la seguridad de los jueces del tribunal federal que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz. Ocurre a raíz de publicaciones en redes en los que indagaban sobre los domicilios de los funcionarios judiciales.Rosatti dispuso entonces que la Cámara de Casación refuerce la custodia de los magistrados del tribunal oral federal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Casación, quien tiene bajo su ala la organización de los tribunales, tomó nota y ordenó a la Policía Federal a que incremente la custodia.La alarma dentro de la Corte Suprema surgió a partir de un mensaje en Twitter del usuario @kike_MPD en el cual instaba a los manifestantes kirchneristas a indagar sobre los domicilios de los jueces y fiscales para ejercer presión en la causa. “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”, expresó el tuitero.Sin embargo, el alcance de la propuesta del manifestante fue nimio y apenas acompañada por dos muestras de apoyo, un retweet y un "me gusta". Al mismo tiempo, dos usuarios, también kirchneristas, criticaron la propuesta: "Somos mejores, porque somos distintos, y porque no usamos sus armas", señaló otro usuario en los comentarios. La alusión a "pelotón de fusilamiento" hizo referencia a una textual de la exmandataria, quien el martes por la noche en redes sociales dijo estar ante un "pelotón de fusilamiento mediático-judicial" debido al pedido de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, apoyado por los fiscales, por la oposición y por ciertos sectores de la prensa."Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales", había expresado Cristina Kirchner este martes por la noche.Días atrás, el fiscal Luciani había recibido un refuerzo de custodia a raíz de una publicación periodística que, mediante fotografías, lo vinculaba a un equipo de fútbol que participa de un torneo amateur en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri. El artículo, publicado por el periódico Página 12, estaba acompañado por una foto en la tapa del diario donde se observaba a Luciani junto a Giménez compartiendo el torneo de fútbol en la residencia de Macri. El incremento en la custodia de Luciani había sido solicitado por la Procuración General de la Nación. El argumento que esgrimieron en aquel momento fue una “mayor exposición mediática” a raíz de los alegatos en el juicio.