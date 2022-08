Diego Luciani salió a responder los dichos de Alberto Fernández y consideró que no es un buen mensaje

El fiscal Diego Luciani, quien pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, le respondió al presidente Alberto Fernández por los cuestionamientos a su alegato y los dichos sobre Alberto Nisman., que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos”, sostuvo Luciani en declaraciones para La Nación y apuntó que “No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía”.En ese sentido, el fiscal de la causa Vialidad expresó:Ayer el Presidente durante una entrevista en A dos voces para TN señaló que Luciani acusó a Cristina Fernández sin pruebas y, en respuesta a una pregunta, sostuvo: "Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman... Hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani".Sin embargo,en diálogo con El Destape, que "no tiene ningún temor" de que la historia se repita."Mientras yo sea Presidente nunca vamos a hacer operaciones contra la Justicia y ningún juez o fiscal debe temer por su seguridad", concluyó.