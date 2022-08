Pintadas en el conurbano y CABA en apoyo a Cristina Kirchner: "Ni indulto ni amnistía, Justicia"

Tras la expresión de CFK y la concidencia de Alberto Fernández, aparecieron en las calles del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos cientos de pintadas en reclamo de "justicia" para la Vicepresidenta en el marco del pedido de condena y proscripción en la causa Vialidad

Las expresiones en grafiti, que se extienden en distritos de todo el conurbano bonaerense y también la Ciudad de Buenos Aires continen la leyenda "Ni indulto aministía, justicia", que coinciden con lo que expresó ayer el senador Oscar Parrilli y que Cristina acompañó con su retuit.Luego, en la noche, el Presidente dio una entrevista a TN en la que remarcó la mirada de la vice y señaló que él piensa del mismo modo, además de afirmar que considera que la ex mandataria es inocente en la investigación por la obra pública en Santa Cruz y criticar el trabajo del fiscal Diego Luciani.Por otra parte, continúa la vigilia de miles de militantes frente a la casa de la ex jefa de Estado, al tiempo que todos los sectores del peronismo se encuentran en discusión acerca de cuándo y cómo realizar una multitudinaria marcha de apoyo, que no se descarta sea el emblemático 17 de octubre.