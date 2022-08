La unidad que JXC logró para tratar de destituir al Presidente se rompió para atacar a Manes

No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e INDIGNANTES. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político. — Facundo Manes (@ManesF) August 26, 2022

“un pedido de juicio político es una medida para remover al Presidente.

No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e INDIGNANTES. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político. — Facundo Manes (@ManesF) August 26, 2022

Horas después de que la oposición logrará finalmente mostrarse unida con el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández, que contó con el acompañamiento de los diez bloques de la coaliciónUna de ellas fue la líder del PRO,que durante una entrevista en LN+ apuntó: “Manes va a tener que explicar por qué es el único que no firmó. Averigué, no lo sabía, y me dijeron que no quiso firmar.”, insistió.Previamente la ex diputada del PROhabía cuestionado la decisión del radical vía Twitter: “Puedo preguntarte @ManesF por qué no acompañaste el pedido de juicio político a Alberto Fernández? De 116 diputados del interbloque fuiste el único que no acompañó. Podrías explicarnos a los votantes de @juntoscambioar?”.Es que en la solicitud de juicio político al Presidente figuró el nombre de los 10 jefes de bloques del interbloque de JxC y podía haber cinco más por adhesiones, por lo que no había necesidad de que el médico pusiera el suyo. Pero lo cierto es que el legislador de la UCR no aportó en la previa ni en el post al intercambio en el chat de Whatsapp del espacio, lo que generó rumores y, posteriormente, la crítica en redes sociales.“Algunos tenemos el cuero duro y otros trabajan con los focus… El deber de un diputado hoy es poner el cuerpo, poner un límite a un Gobierno que no tiene límite”, manifestó la diputada y presidenta de la Coalición Cívica-ARI,, en referencia al tema.Tras lo quedonde señaló que “no hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e INDIGNANTES”. “No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político”, consideró.En ese sentido, el legislador radical indicó queEs una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no se puede banalizar” y apuntó contra las formas de su coalición:. Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente”.“NO ES UNA DISCUSIÓN POLÍTICA, ES UN DELITO. Dejemos de lado las especulaciones electorales y permitamos que la justicia actúe”, continuó Manes en su hilo de Twitter y reiteró que “es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política”.”, apuntó.“No hubo una discusión seria, llarga, el bloque no es una manada. Yo no estoy de acuerdo, no voy en contra del bloque”, sostuvo Manes, además, en el piso de TN durante una entrevista y aseguró: “Quiero ganarle al kirchnerismo, pero quiero valorar las instituciones”. “En mi opinión, las expresiones totalmente desagradables, que repudio, del Presidente no ameritan una medida extrema de juicio político”, concluyó sobre el tema.