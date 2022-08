Forster: "No es que se despertó al gigante dormido y ya está, ahora hay que construir política"

"A mí siempre me produce entusiasmo cuando algo se mueve en la sociedad. La derecha judicial y política abrió una caja de pandora, imaginaban que tenían ya la cosa más o menos atada"

"Frente al chantaje del poder real el destino es ser escupidos, ser expulsados del gobierno y quedar sometidos de nuevo a un proyecto de destrucción de la vida social en la Argentina. No es que se despertó el gigante dormido y ya está, ahora hay que construir política"

El filósofo y asesor presidencialse expresó sobre las multitudinarias manifestaciones de apoyo, organizadas por la militancia política pero con un fuerte componente inorgánico espontáneo, y consideró queque no esperaba pero que, a la vez, ahora, afirmó entrevistado por, en Radio Rebelde.Según Forster, esos sectores opositores al peronismo "creyeron que estaba concluida la capacidad del peronismo de reacción y reconstituirse", sin considerar que "a veces tiene que moverse algo en la vida social para que de nuevo renazca entuasiasmo y energia en el campo popular"., dijo en la misma entrevista, e identificó al "famoso lawfare" como la "estrategia de las clases dominantes de cada uno de nuestros países en alianza con la posición estratégica de Estados Unidos" en América Latina.Forster reflexionó que "queda claro es que en un país como la Argentina lo política incluye el antagonismo" y que en ese marco "los factores reales del poder son descarnados, son brutales"., explicó.En ese punto, recordó que "las contradicciones internas para gobernar tuvieron un impacto muy duro en la vida colectiva e individual" que llevaron a que no quedaran "grandes expectativas de movilización"."Está claro que se ha tomado una decisión desde lo económico que se corresponde poco con el ideario del kirchnerismo, del peronismo histórico, sabiendo que se hicieron por las razones que conocemos pero que veremos cómo sigue su curso", dijo en relación con la llegada deal Ministerio de Economía y las primeras medidas que se tomaron.Dijo que se trata de "un momento de inflexión" vinculado a que se había llegado a "un punto de conflicto interno" que "estaba haciendo mucho daño y la solución que se terminó eligiendo por inercia es para tratar de tranqulizar la economía y de frenar una devaluación".Ante eso, Forster fue contundente en valorar el avance pero plantear un desafío hacia adelante:"Hay que. Porque si no parece que elegimos sólo un camino de ortodoxia económica que lleva a que nosotros le arreglemos un poco la economía para que en 2023 gane la derecha y tenga cuatro años de fiesta para destruir la vida social", concluyó.