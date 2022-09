Ofelia Fernández ratificó la pertenencia del Frente Patria Grande al Frente de Todos

La legisladora porteña Ofelia Fernández aseguró este jueves que el Frente Patria Grande no saldrá del Frente de Todos, pero indicó que cambiará la estrategia parlamentaria., subrayó para El Destape Radio tras los dichos de Juan Grabois, quien adelantó que el Frente Patria Grande abandona el bloque oficialista en Diputados.En ese sentido, anticipó que el próximo domingo realizarán un congreso en la Ciudad de Buenos Aires para oficializar esta postura, aunque es posible que se mantengan como parte del interbloque del Frente de Todos.La legisladora reiteró que "el Frente de Todos es el espacio en que hay que estar", pero volvió a cuestionar las últimas medidas económicas del Gobierno al señalar que"Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no sé qué sentido tiene seguir en los bloques", había dicho a mediados de agosto en sus redes sociales.Por otra parte, Ofelia Fernández se refirió a la represión de los manifestantes oficialistas el sábado pasado frente a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner y afirmó que "a medida que pasan los días, va quedando más claro"."La Policía de la Ciudad no está acostumbrada a que se la mire ni a pagar un costo" agregó, luego de las críticas al operativo montado por la fuerza de seguridad porteña que provinieron tanto de parte del oficialismo como de parte dirigentes opositores como Patricia Bullrich.