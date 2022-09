Sesión especial en Diputados: Myriam Bregman y Leandro Santoro se cruzaron por un tuit

Leandro Santoro había criticado la decisión del Frente de Izquierda en su cuenta de Twitter

La derecha no quiere votar un texto de condena al atentado a CFK q incluya una condena a los "discusos de odio". El troskismo se opone a incluir la idea de "busqueda de la paz social".

El PRO votó (solo el repudio) y se fue. El FIT se abstuvo. Una foto del país q nos duele. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 3, 2022

🗣"La política utilizó de manera miserable un hecho delictivo para armar un redito político al punto tal de ser tan dantesco de declarar un feriado".



Luego del silencio el diputado liberal @JMilei comparó tragedias y criticó el feriado en la sesión especial de #Diputados pic.twitter.com/K10fJOuYV7 — Política Argentina (@Pol_Arg) September 3, 2022

La diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)la resolución en la que se repudió el ataque contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. También apuntó contra el libertario Javier Milei.“He sufrido un ataque hace unos minutos y tengo que decirlo: una vez más el diputado”, apuntó sobre el final de su intervención Bregman durante la sesión especial en la Cámara baja.El legislador del FdTy había posteado: “La derecha no quiere votar un texto de condena al atentado a CFK que incluya una condena a los "discursos de odio". El troskismo se opone a incluir la idea de "búsqueda de la paz social". Y volvió a insistir dándole Retweet al posteo original.. Y se la firmaron ellos, ¿no le asombra?”, le respondió mientras la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, le advertía que se había pasado de su tiempo.Y continuó: “¿Cómo se le ocurre compararnos a nosotros, que repudiamos este atentado desde el primer momento? Usted quiere la paz social de la CGT, que le deja que le roben el salario a los trabajadores y no dicen nada”.“No puedo permitir lo que está pasando. Hemos sido respetuosos porque hemos sido los primeros en repudiar. No va a haber unidad con (el presidente de la UIA, Daniel) Funes de Rioja”, manifestó y señaló para concluir: “Nuestra única unidad es con los que luchan, y una vez más digo: Repudiamos el atentado contra la vicepresidenta de la nación, exigimos su pronto esclarecimiento”.Tras lo que: “Bajo ninguna circunstancia he pretendido comparar la actitud del FIT con la actitud que tuvo un sector de la derecha al tomar la decisión que tomó frente a la negativa al condenar las manifestaciones de odio”, aclaró y señaló:”.“Hemos llegado a un estado de situación en el cual pareciera ser que la condena a los discursos de odio y la búsqueda y el pedido por la paz social generan grieta en la Argentina”, lamentó el diputado y pidió a Bregman que se retracte por sus dichos. “Una cosa es describir y otra cosa en comprar”, insistió.“De lo que se trata en la Argentina es de poder recuperar la racionalidad política y la paz social. Lo que se ha puesto en juego en la Argentina es la racionalidad política para lo cual la dirigencia tiene que estar a la altura”, dijo y cerró pidiéndole a toda la Cámara de Diputados “ser conscientes de lo que está pasando en la sociedad” para “conducir el proceso social al encuentro definitivo de los sectores sociales que buscan la paz social”.Previamente la legisladora de izquierda había justificado la abstención del FIT: “”. “Esto contrasta con la actitud de las fuerzas políticas de la derecha que habiendo pasado 36 horas del atentado la presidenta del PRO Patricia Bullrich todavía no lo condeno(...), consignó como un hecho “delictivo” y no como un intento de magnicidio”, apuntó Bregman.”, cuestionó Bregman y arremetió contra el legislador libertario: “Alguien que integra una fuerza política que tiene alianza con todos los genocidas del país, en Mendoza, en Tucuman, responsables de la desaparición de miles de compañeros y compañeras”.“Defiende a los asesinos de gatillo fácil ¿ese señor nos va a venir a decir casta a nosotros?”, cuestionó Bregman y lanzó:Durante su intervención Milei había repudiado el ataque a CFK y criticado el feriado nacional dispuesto por el Presidente. “, sostuvo.Tras lo que el diputado por La Libertad Avanza preguntó dónde está el feriado para las víctimas de la Masacre de Once, o de cuando “mataron al fiscal (Alberto) Nisman” o cuando fue el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel.“En el fondo lo que les tiene que quedar claro es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. (…)”, criticó Milei y manifestó. “Desde la Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política”.