Reigada: "Los dichos de Patricia Bullrich son inaceptables"

La senadora María Reigada repudió el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y destacó el fervor popular en su defensa. "Hay que destacar la conciencia que tiene nuestro pueblo, que tiene la sociedad argentina, de que estás cosas no pueden pasar. Esa fue la expresión".Y agregó: "La discusión acerca del feriado se diluye en la contundencia de la necesidad de hacer una pausa y de plantar que no fue un día común".Para la militante del Movimiento Mayo, "la expresión en la calle volvió a plantear un Nunca Más a la violencia y a todas esas expresiones como el terrorismo de Estado y los bombardeos a la Plaza de Mayo".Y cuestionó el abordaje de los medios hegemónicos sobre el tema. "Algunos medios tuvieron que recular en chancletas cuando vieron que el pueblo argentino era más inteligente y sabia que no se lo podía engañar".Insistió en que "podría haber sido terrible si la bala que fue gatillada salía". "Si fue un loco o fue un aislado, querer o instalar que eso diluye el hecho, es una actitud irresponsable", sostuvo al rechazar algunos planteos de la oposición.Particularmente en lo que respecta a la presisenta del PRO dijo: "Los dichos y no dichos de Patricia Bullrich son inaceptables. El pueblo argentino tuvo más compromiso con la democracia y con la paz social que tenemos que terminar de afianzar".