Chile: tras el rechazo a la nueva Constitución Gabriel Boric hace cambios en su gabinete

Hoy hemos realizado un importante y necesario ajuste en el gabinete que nos permitirá redoblar los esfuerzos para llegar con soluciones rápidas y concretas a los problemas que afectan a las personas en nuestro país. pic.twitter.com/CBb7wDKOQG — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 6, 2022

El presidente de Chile,, a casi seis meses de su asunsión, tras la derrota del fin de semana con el rechazo a la nueva Constitución, un proyecto que si bien no dependió del Gobierno chileno era una de las banderas de su gestión.mientras que en la-antiguo amigo y compañero en la carrera política del presidente y quien articulaba la relación con el Congreso- dejará su puesto a la también exministra Ana Lya Uriarte. Ambas ocuparon cargos relevantes durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018).Boric también hizo cambios endonde, el encargado de confeccionar el programa electoral de mandatario durante los comicios presidenciales.Tras la asunsión de los nuevos ministros chilenos, el presidente reconoció que "los cambios de gabinete siempre son dramáticos". "Duele, pero es necesario. Es quizás uno de los momentos políticamente más difíciles que me ha tocado enfrentar", manifestó Boric.Y resaltó que el nombramiento de nuevos ministros "no es solo protocolar", sino que se trata también del cambio del "comité político" y la "conducción del Gobierno".Durante su discurso, el mandatario chileno enfatizó queEl domingo pasado más del 62% de chilenos votaron el Rechazo a la nueva constitución , un proyecto elaborado a lo largo de un año por una Convención Constituyente surgida tras el estallido social en Chile de octubre de 2019.Ese mismo día Boric adelantó que habría una serie de cambios en el equipo de gobierno debido a que los "importantes y urgentes desafíos" requieren de ajustes "para enfrentar este nuevo período con renovados bríos". El desafío del presidente chileno será reactivar el el proceso constituyente tras la derrota.