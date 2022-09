Axel Kicillof: Una cosa son 100 años de deuda y otra 100 nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof

en el mes de septiembre para recuperar lo perdido por la inflación y generar un margen para lo que viene hay un 25% de aumento, en promedio, para todos los trabajadores y trabajadores de la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, inauguró el edificio educativo número 100 dentro del Programa Escuelas a la Obra, apuntó contra la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal y“Nos llena de alegría, de satisfacción y de desafíos para el futuro saber que estamos y”, manifestó Kicillof durante la inauguración del Jardín de Infantes N° 952, en el partido de Berazategui, y aseguró que “de acá en adelante la escuela pública vuelve a ser un derecho para todos y todas”. “En la provincia de buenos aires los únicos privilegiados son los niños y las niñas”, resaltó.El gobernador comenzó señalando que los vecinos le mostraron la historia del jardín de Berazategui: “Sacaron fotos de cuando se empezó a construir un jardín de infantes tan requerido y necesitado, y de un camión inmenso y trabajadores que retiraban los cimientos de un jardín que estaba en construcción”. “Yo al asumir dije que asumimos en tierra arrasada. Nunca mejor dicho, tierra arrasada, escuelas arrasadas y hospitales arrasados. Eso es lo que nos dejaron”, señaló sobre la gestión anterior.“No es por profundizar diferencias ideológicas, sino simplemente marcar la situación que recibimos y diferentes proyectos para la provincia y para el país”, aclaró y. Recordó que la exgobernadora cuando fue el debate previo a las elecciones del 2019, ““El número total no es más que esa exigua diferencia entre lo poco que se hizo en nuevas construcciones y lo mucho que se hizo en cierre de edificios escolares”, resaltó el gobernador y sostuvo: “. Y lamentó: “El dinero vino en dólares, de los mercados financieros internacionales. Nunca hubo más plata en esta provincia, en este país. La cantidad de escuelas, viviendas, hospitales, kilómetros de rutas, de fábricas, la cantidad de derechos que se podrían haber cumplido con esa plata”.Además, el gobernador de la Provincia resaltó que “”. “Hoy ese número 100 lo usamos para decir que estamos inaugurando 100 nuevas escuelas. “También recordó que el lunes pasado se cumplieron mil días de su gestión. “Si hacemos una cuenta sencilla en mil días, aún con todas las dificultades que representó la pandemia, en mil días se hicieron 100 nuevos edificios educativos, eso da una tasa de 10 días por escuela”, explicó el gobernador y remarcó: “Una escuela cada 10 días, eso es ocurrió hasta ahora y con pandemia. No tengo duda de que esos números lo vamos a ir mejorando en los días que vienen”.“Entre los recursos y los hechos tienen que haber decisiones políticas. Están quienes usan los recursos para enriquecer más a los que más tienen, y estamos los que creemos que los recursos tienen que ir para los que más lo necesitan", conideró y subrayó: "Un Estado al servicio de las mayorías populares”.Y evocó al presidente Alberto Fernández: “Más allá de las palabras, de los discursos, están los hechos, los presupuestos y las inversiones. A los hechos me remito y, como dice Alberto, tienen dirección. tienen número,Y para cerrar, volvió a referirse a la “deuda” de la gestión de Vidal: “Faltaba inversión en infraestructura educativa y se sufrió una de las etapas de ajuste salarial más grande de la historia de la Provincia”. “ Fue una época donde los salarios públicos de todos los trabajadores perdieron, en promedio, 20 puntos del poder adquisitivo”, sostuvo.“Ayer nos reunimos con todos los gremios de la provincia de Buenos Aires y anunciamos queanunció Kicillof.Acompañaron a Kicillof, la vicegobernadora provincial; el intendente de Berazategui,; el Director General de Cultura y Educación de la Provincia,; y directivos de los 100 nuevos establecimientos educativos inaugurados bajo la iniciativa Escuelas a la Obra.