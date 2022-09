Un ex capitán de River habló del dólar soja, se quejó de los argentinos y no descartó hacer política

Desde su rol de empresario agroexportador, el ex volante central y capitán de River Plata Leonardo Ponzio anunció que no liquidará su producción al "dólar soja", dijo que buscará "el mercado" que más le convenga, responsabilizó "al país por ser así" y le abrió la puerta a dedicarse a la política en el futuro

El exfutbolista se metió a expresarse acerca de cuestiones económicas del "campo", habida cuenta de su dedicación al agro, y desestimó la posibilidad de liquidar granos pese a la oferta de dólar a buen precio que implementó el Gobierno hasta el final de septiembre., dijo Ponzio, y, no conforme puso una insólita excusa: "El país te hace ser así, no es que yo no quiero que entren divisas”.Entrevistado en radio Mitre, sin embargo, reconoció que se gana dinero y dejó en claro que no poco. “Sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina, la verdad no me puedo quejar, pero dependés del clima y cómo está el país. Siento que el campo es un gran motor para nuestro país”, dijo.No obstante, parece ser que desde su mirada el campo es lo positivo para un país en cual la culpa la tienen sus habitantes., sostuvo el exvolante central de River Plate. En la misma línea, dijo que se perdió la "cultura del trabajo" porque "todo el mundo quiere todo ya" y que sucedió porque claudicó "el orden desde arriba hacia abajo”.Finalmente, y con la evidente postura opositora que parece haber dejado clara, Ponzio dejó la puerta abierta para involucrarse en la política en un futuro., dijo.“Primero quiero experimentar el mundo del futbol y después seguramente se me abra la cabeza”, concluyó sobre el camino que cree debe desandar antes de desembarcar en la política.Ponzio tuvo problemas judiciales durante su paso por el fútbol español.En el encuentro en cuestión, Zaragoza, equipo en el que el excapitán de River militó entre 2009 y 2011, superó 2-1 a Levante en la última fecha de la temporada y mantuvo la categoría.El entonces fiscal anticorrupción Alejandro Luzón señaló a Ponzio como “uno de los principales urdidores” del presunto amaño, por tratarse, junto a Gabi (hoy capitán del Atlético Madrid) y Jorge López, de uno de los referentes del conjunto maño. También estaban implicados el entrenador del equipo, el mexicano Javier Aguirre, y otros dos jugadores argentinos: Nicolás Bertolo y Leonardo Franco.Ponzio declaró en los tribunales de Valencia en septiembre 2019, meses antes de ser absuelto. Confesó que recibió 85 mil euros en dos pagos de parte de Agapito Iglesias, que en esa época era el presidente del club ubicado en la comunidad de Aragón.Iglesias y Javier Porquera, otro ex directivo, fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia a un año y tres meses de prisión por un delito de falsedad.