Cristina Kirchner presentó una "queja" a Casación para que revise las recusaciones contra Luciani y Giménez Uriburu

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, presentó este miércoles un recurso de "queja" para que la Cámara Federal de Casación Penal revise el rechazo a la recusación contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu en el marco de la causa Vialidad.Beraldi presentó un recurso directo ante la Casación luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 rechazara las apelaciones por la desestimación de las recusaciones que dispusieron los propios jueces.Fuentes judiciales revelaron que el recurso directo recayó en la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.La ex presidenta ya había recusado a Hornos y Borinsky para intervenir en este expediente en razón de las visitas que ambos realizaron al ex presidente Mauricio Macri, tanto en la Casa de Gobierno cuanto en la Quinta de Olivos.Casación deberá establecer primero si admite el recurso de queja y, en ese caso, si confirma la continuidad de Luciani y Giménez Uriburu o hace lugar al planteo recusatorio, y los aparta de lo que queda el juicio.La causa Vialidad atraviesa actualmente la etapa de alegatos de las defensas y se reanudará el próximo viernes cuando le toque exponer al abogado de uno de los ex directores de Vialidad Nacional en el Distrito 23, que corresponde a la Provincia de Santa Cruz.