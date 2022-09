Juez de causa Beara reconoció vínculo con JXC pero rechazó recusación porque el dato ya estaba "colgado"

en las últimas horas se conoció que Alberto Provedo, el papá de Leticia, había recusado al juez Nocetti Achával después de que el tribunal emitiera el fallo que absolvió a todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad porque encontró que tenía todo tipo de vínculos con Juntos por el Cambio

Elpor el caso del boliche porteño, cuyo entrepiso mal construido y peor habilitado por CABA provocó la muerte de dos jóvenes, concluyó en que elhallóque debían controlar la habilitación y a los policías federales acusados por cohecho.Los juecesencontraron culpables a los acusados Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess del delito de “homicidio culposo agravado” de, y de “lesiones culposas graves y leves" a más de cincuenta personas afectadas por el derrumbe ocurrido en la madrugada del 10 de septiembre de 2010.Sin embargo,No encontró, lamentablemente, racionalidad enTal como contó Tiempo Argentino, el padre de la joven fallecida en el derrumbe argumentó la recusación en vínculos familiares, sociales e incluso judiciales de Nocetti Achával con el partido opositor a nivel nacional pero oficialista en CABA: desde parientes políticos que ocupan cargos públicos y aspiran a otros, pasando por una hermana denostando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta un ex secretario judicial que terminó siendo uno de los arietes de la Mesa Judicial macrista.Nocetti Achával reconoció esas relaciones pero desestimó el reclamo., el argumento.Los jueces del tribunal del magistrado cuestionado, Vega y Alterini, rechazaron la recusación. Entre otras razones, consideraron extemporáneo al pedido (fuera de los tiempos procesales) porque se presentó una vez terminado el juicio.Pero además se metieron en el "fondo" de la cuestión. Según dijeron,Es decir, son reales y, para los jueces, eran fáciles de conocer, pero se dieron cuenta tarde. El criterio impone a una de las partes de un juicio (en este caso, un padre que desde hace 12 años busca una respuesta judicial a por qué su hija está muerta) que se ocupe de investigar quiénes son los jueces que entenderán en su caso y procurar él mismo un mecanismo para asegurarse que se trata de un magistrado indubitablemente imparcial. Entre descabellado, macabro e insólito.“El desconocimiento de esa información o su olvido en hacer las indagaciones necesarias para impugnar la intervención del mencionado magistrado en el tiempo oportuno no puede servir para convalidar una supuesta ‘causal sobreviniente’ porque, en tal caso, lo que sobrevino fue el conocimiento de esa información por esa parte y no la causal propiamente dicha. Pues esa información hacía mucho tiempo que se encontraba ‘colgada’ en los sitios de acceso irrestricto al público”, ensayaron como argumento.De todas maneras, o por las dudas, igual los compañeros de Noceti Achával le aclararon al padre de la joven fallecida que hubiera rechazado la recusación casi en cualquier caso. Le dijeron que ni siquiera con el conocimiento previo sobre los hechos denunciados por Provedo hubiera prosperado, porque “tampoco de esa reconstrucción periodística realizada se desprende que el juez cuyo apartamiento se pretende tuviera una amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”, es decir los funcionarios y ex funcionarios absueltos., escribieron y hasta se animaron a firmar.Los jueces explicaron que “el instituto de la recusación no se trata de un reaseguro procesal para dinamitar actos cumplidos sino de una herramienta para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías que les asiste a cada una de las partes intervinientes en un proceso, indistintamente, del rol que en él desempeñen”.Nocetti Achával tiene una hermana, Florencia Noceti Achával, que "desde las redes demuestra todo su apoyo a los genocidas y la junta militar, compartiendo fotos, videos y hasta posteos de (Carlos) Pampillón, sindicado como uno de los responsables del avance neonazi en Mar del Plata a través del grupo Bandera Negra".También "sube videos donde asegura que los Kirchner eran guerrilleros y anima a los niños a que le pregunten el 24 de marzo a sus maestros por ‘la historia completa’", a la vez que "comparte posteos en contra de CFK, donde se lee una animosidad manifiesta en contra de la ex presidenta con frases como: ‘la historia juzgará al 2015 como el año en el que los argentinos volvimos a perder el miedo y empezamos a condenar la corrupción, la inoperancia y la falta de gestión"."El año en el que le arrebatamos democráticamente el Estado a una asociación ilícita, al crimen organizado, a un grupo de señores feudales, ladrones, corruptos y asesinos. La historia juzgará esta época como el momento en el que recuperamos la democracia y la república. Y vos, Cristina, serás recordada como el mayor obstáculo que tuvimos para lograrlo. Como la Presidenta más corrupta, ladrona y mentirosa que tuvo este país”, agrega.El fallo que rechaza la recusación dice –palabras más, palabras menos- que si Provedo quería recusarlo se hubiera enterado antes de esos detalles de su vida.“La novedad que ahora invoca el reclamante no es tal y únicamente se debe a la responsabilidad de aquellas partes que no efectuaron las tareas de averiguación e indagación pertinentes a su cargo (…) por lo que mal puede calificarse a su desconocimiento como causal sobreviniente ya que de haber realizado un mínimo de indagación en fuentes públicas y/u oficiales, acerca de la persona recusa”, subrayaron los otros dos jueces del tribunal.