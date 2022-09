Kicillof defendió la necesidad de "tener alerta temprana ante los discursos de odio"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de inauguración de un nuevo edificio escolar en el que funcionan tres instituciones educativas del municipio de Magdalena, donde se realizó el lanzamiento del programa Escuelas Conectadas

En ese contexto, el mandatario provincial se refirió a los, instaurado por la ONU, y defendió la necesidad deEl contexto de la aparición, y los posteriores cuestionamientos opositores a los textos del cuadernillo, fue el intento de asesinato a la vicepresidenta, hecho en el que se presentan como posibles causales los discursos de odio que venían circulando y por los que muchos dirigentes habían alertado.Kicillof reconoció que "no había visto en detalle" los cuadernillos, pero señaló que pudo ver "unos recortes" que le "parecieron que no eran partidarios; no hablaban del peronismo, ni del radicalismo, ni del PRO, no se hacía un uso partidario". Por el contrario, remarcó que, remarcó.El director General de Cultura y Educación bonaerense,, también se refirió a las denuncias de adoctrinamiento realizadas por la oposición alrededor de los cuadernillos, y desestimó taxativamente los cuestionamientos. "No hay tal adoctrinamiento"., dijo.Enfatizó que "es el deber de las escuelas abordar el tema", ya que "hay una necesidad de transmitir curricularmente" lo que ocurrió, habida cuenta de que se intentó asesinar a la vicepresidenta de un país por su posición y participación política.Además de Sileoni, acompañaron a Kicillof en el acto el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Gonzalo Peluso; y la directora de la Secundaria 9, Natalia Belloti.Escuelas Conectadas es una iniciativa que tiene como objetivo dotar de conectividad a todas las escuelas de gestión estatal mediante la instalación de dispositivos que proveen conexión de banda ancha, ampliando las formas de aprendizaje y apuntalando las trayectorias educativas de las y los estudiantes bonaerenses. Ya cuenta con 3.600 instituciones conectadas, en tanto que se proyecta llegar a 5.500 a fines de 2022.