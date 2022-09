Esteban Bullrich volvió a las redes tras su internación: Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún

Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel. pic.twitter.com/PCRYXp6vvC — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 9, 2022

A una semana de su internación en el Hospital Austral por una neumonía, el exsenador, diagnosticado con ELA, hizo este viernes su primer posteo y le dejó a sus seguidores una cita que “lo han escuchado repetir muchas veces” del pastor Jesse Jackson: ““Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel”, sostuvo Bullrich a través de su cuenta de Twitter previo a compartir la significativa frase.Y debajo compartió la cita de Jesse Jackson que dice: “Mientras crezco y me desarrollo, sean pacientes, Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún”.Los problemas de salud del exsenador se atribuyen a que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que le diagnosticaron hace un año y medio.Elfue anunciado el lunes y sostenía: “El paciente Esteban Bullrich continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación. Se encuentra despierto e interactúa con sus familiares”.