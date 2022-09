Massa ante empresarios petroleros en Houston: Vaca muerta puede duplicar el PBI argentino en siete años"

🇦🇷🇺🇸 En el Rush Conference Center del Instituto Baker de @RiceUniversity en Houston, desayuno de trabajo con la Comunidad de Negocios e Inversores del sector Energético. pic.twitter.com/xC6tFSB1Sp — Sergio Massa (@SergioMassa) September 9, 2022

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este viernes que “Vaca muerta puede duplicar el PBI argentino en siete años" y remarcó que "el sector energético es clave para la estrategia argentina", en el marco de una reunión en Houston con los directivos de las quince empresas petroleras más importantes del mundo.“Queremos que la industria se sienta protagonista y que sepan que los principios de estabilidad jurídica y reglas claras se van a cumplir”, sostuvo Massa durante la reunión con empresarios del sector.En ese sentido, aseguró que "el sector energético es clave para la estrategia argentina” y adelantó que la semana que viene presentará detalles de su Plan Energético para los próximos años.“Vaca muerta puede duplicar el PBI argentino en siete años y equiparar los volúmenes de agrobusiness”, enfatizó.Massa llegó hasta aquí en la segunda parte de su viaje a EEUU, que lo mantuvo toda la semana en reuniones con funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y empresarios, mientras su equipo técnico discutía con el FMI la segunda revisión del programa.El ministro regresará hoy a Washington y el lunes tendrá reuniones bilaterales, las más importantes de su viaje, con David Lipton, del Tesoro; y con Kristalina Georgieva, la número uno del FMI.Mark Jones, profesor del Baker, dio la bienvenida a Massa junto a altos ejecutivos de Total, Chevron, Exxon Mobil, Tenaris, Equinor, Shell y PAE, entre otras. El ministro estuvo acompañado por Flavia Royón (Energía), Pablo González (YPF) y Agustín Gerez (Enarsa).Jones, que conoce a Massa hace más de 20 años, no ahorró elogios para el ministro a quien definió como “el mejor interlocutor que puede tener la industria” y hasta dijo que era el “Baker argentino”, en referencia al muy influyente diplomático que dio nombre al Instituto y que fue secretario de Estado de Ronald Regan. “Baker era un funcionario que funcionaba, como diría Cristina”, aseguró Jones, y agregó en referencia a Massa: “Necesitábamos a alguien que tienda puentes y haga acuerdos, no quilombos”.En un muy buen clima general hubo una ronda reservada de preguntas, luego de la exposición de Massa y un breve comentario del venezolano Franciso Monaldi, director del programa energético latino del Baker, quien destacó el potencial de Vaca Muerta y habló de la necesidad de un plan estratégico.Quizás la pregunta más fuerte fue la de la representante de la cámara de empresas de servicios petroleros, quien reclamó divisas para importar insumos y poder girar dividendos (el reclamo general de las empresas americanas)”. “No te voy a mentir. estamos trabajando en eso, pero por ahora no podrá ser”, le respondió Massa, según pudo saber Infobae.“Argentina no necesita una planta de GNL, necesita varias”, dijo el ministro y confirmó que en octubre se tratará en el Congreso un nuevo marco normativo para el GNL y el hidrógeno, que incluye en parte libre disponibilidad de divisas.También dijo que Alberto Fernández visitará esta ciudad luego de la Asamblea de la ONU, este mes, y destacó la explotación tradicional y el trabajo que se hace para el off shore en Mar Plata. Asimismo, mencionó el trabajo que realizan Total, Equinor y PAE.