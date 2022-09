La vecina de Cristina le alquila una habitación a abogada de integrante de una banda de ultraderecha

Ximena de Tezanos Pinto, la mujer que vive en el piso superior al domicilio de la Vicepresidenta y que supo pasearse por medios criticando al peronismo, le alquila una habitación a la abogada de Gastón Guerra, manifestante recordado por atacar a golpes al auto de Sergio Massa en su asunción y a periodistas, y que en las últimas horas apareció en una foto justamente desde el balcón de esa vivienda antes del atentado contra Cristina

🕔 AHORA | #Argenzuela con @rialjorge



🗣️ Ximena, la vecina de Cristina Kirchner, luego de la difusión de fotos de miembros de Revolución Federal en su casa: "No creo que ellos hayan tenido nada que ver con el planificado del atentado".



🔴[VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/2Qgrw3rW9K — C5N (@C5N) September 12, 2022

También se conoció, porque fue pública, una reunión de miembros de Revolución Federal y de Nación de Despojadosa través de un Twitter Space titulado “¿Y si nos volvemos montoneros?”

“Si no quieren eso, no mates dos, matá 100”

A dos semanas del intento de asesinato deque la justicia no sólo investiga como ejecutado porsino también como planificado y organizado por una banda con más miembros, se siguen conociendo informaciones que vinculan los hechos con otros grupos de ultraderecha, discursos de odio y amenazas contra políticos y periodistas e incluyen en este caso a la famosa "vecina de CFK".Es que este fin de semana, el portal El Cohete a la Luna pudo confirmar queLa abogado que, aparentemente, trabaja en la casa de la vecina de CFK es, y defiende aparentemente de manera militante - según el mismo medio - a Guerra, que es uno de los referentes de Revolución Federal, una organización de ultraderecha que se organiza de distintos modos pero siempre mediante mensajes de odio y propuestas de violencia política.La causa que le lleva dicha letrada al militante de ultraderecha es por los daños al auto de Massa y por amenazas al periodista de C5N Lautaro Maislin, ocurridas el día de la asunción del ministro de Economía.De Tezanos Pinto le confirmó a ECAL que Guerra estuvo en su departamento días antes del ataque a CFK, como la organización "Nación de Despojados" mostró a través de Instagram, lo agrega vínculos de eventual planificación y proximidad con la Vicepresidenta de quienes promueven atentados.La vecina de CFK explicó al mismo medio que ella le alquila una habitación a la abogada Egui, quien reconoció en una entrevista previa en radio La Red que tiene ese espacio en la casa de De Tezanos Pinto desde “hace tres o cuatro meses”, justo cuando aparecieron Revolución Federal y Nación de Despojados.Esta tarde, en diálogo con C5N, la vecina de la Vicepresidenta le quitó importancia al asunto y dijo estar "a disposición de la Justicia", antes de aclarar que no están "imputados ni están interesados", en cuanto a los investigadores, en que declare."Hoy la seguridad está funcionando muy bien. Cuando alguien quiere entrar al edificio piden los documentos y se fijan los antecedentes", dijo.E insistió:"Todas las manifestaciones que se hicieron acá abajo fueron muy confusas y fueron quebrantando la seguridad, por suerte no hay nada que lamentar".Al ser consulta sobre si se arrepiente de haber hecho ingresar a su casa a al menos dos manifestantes de ultraderecha violentos, Texanos Pinto dijo no estar arrepentida. "No, porque no creo que ellos hayan tenido nada que ver y no creo que hayan venido acá para planificar ningún atentado contra Cristina Fernández de Kirchner", respondió.En este sentido se refirió al militante de Nación de Despojados, quien agredió al periodista de C5N y a Massa mucho antes de que ella les permitiera ingresar a su domicilio, contestó: "Gastón Guerra tienen cosas que revisar y muchas cosas de conductas que tiene que pulir"."No estoy de acuerdo con los discursos de odio, no va con mi naturaleza, pelearse con el otro no genera nada bueno", completó.Guerra se hizo "famoso" cuando las cámaras de todos los medios lo captaron insultando y empujando a Lautaro Maislin, bajo la excusa de haberlo catalogado de "macrista", cosa que no se vio en cámara, y tras haber golpeado con los puños el auto en el que se trasladaba Massa, con el entonces ministro camino a su asunción.Luego, el cronista de TN Daniel Malnatti, que defendió a Maislin, entrevistó al joven radicalizado oriundo de Moreno y le consultó si tenía claro que sus acciones podían traerle sanciones penales., respondió.Pero no es el único, además de Sabag Montiel, Uliarte y la "banda de los copitos". Las reiteradas apariciones de estos dos en Crónica TV, por ejemplo, expusieron el eventual rol de una panelista de ese medio,, signada como influencer nacionalista de derecha que convocaba a las movilizaciones de Revolución Federal y Nación de Despojados.El administrador del Twitter Space fue, de 23 años, miembro de Revolución Federal. La usuaria Libertad #SOSCuba, al día siguiente del alegato del fiscal Diego Luciani, dijo haber estado en Comodoro Py y frente a la casa de CFK., arengó.Contó, según El Cohete, que mantuvo un diálogo con la esposa de un militar retirado y como conclusión de esa conversación comentó alegremente:, la hija del ex futbolista y entrenador Alfo "Coco" Basile, famosa por negar que su madre murió de Covid-19 pese al diagnóstico y certificación de la ciencia, dijo en el chat de Revolución Federal según la misma versión que “hay que hacerles frente porque a esta gente son como neo-montoneros" por lo cual se debe "salir a la calle y que pase lo que pase”.Morel, en ese mismo intercambio, mete leña:. Un usuario denominado @saveclocktower le cuestiona que "no hay que matarlos porque estos tipos lo que quieren ahora es otro Kosteki Santillán, que terminaron teniendo el nombre de una estación de subte"El remate lo mete Gastón Guerra, el joven violento que defiende una abogada que le alquila una habitación a la vecina de Cristina., afirmó.Alguien que dice ser un militar retirado que partipó del "Operativo Independencia" en 1975, identificado como Fernando, tildó ade "pusilánime” y asegura que una persona de su entorno que vive en el edificio le contó que para calmar a los manifestantes “tiraron tres tiros al aire”, hecho que derivó en "el plan de poner las vallas”.