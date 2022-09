Alberto puso el ejemplo de Antonio Cafiero y pidió "enfrentar el futuro en unidad"

El presidente Alberto Fernández convocó a “enfrentar el futuro en unidad” y reclamó que “la violencia no vuelva a instalarse” en Argentina al reivindicar la figura de Antonio Cafiero a 100 años de su nacimiento.“Sabemos ya que estar unidos hace todo más fácil. Sabemos bien quienes están en frente. Tenemos que enfrentar el futuro en unidad, con el coraje y la valentía de alguien que sabe dialogar como era Antonio Cafiero”, expresó el Presidente, en un acto convocado por el Partido Justicialista nacional y organizado por el empresario Enrique “Pepe” Albistur.En ese sentido, reclamó: “Tenemos que llamar a la reflexión a todos los argentinos y todas las argentinas porque lo que pasó con Cristina no puede pasar nunca más en Argentina. No es posible que la violencia vuelva a instalarse entre nosotros. No es posible que el discurso se radicalice de tal modo que solo sea posible hacer política descalificando al que está enfrente".El Presidente recorrió parte de la trayectoria política del dirigente peronista y su relación con él. Recordó que “en torno a Antonio apareció una nueva dirigencia en la provincia de Buenos Aires” y que Cafiero “era por sobre todas las cosas un militante que podía hablar con los más poderosos y los más humildes, tenía ese don”.Fernández no fue el único orador del acto. Antes tomó la palabra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un homenaje que contó con la participación de dirigentes sociales como el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, y gremiales como Hugo Moyano y Antonio Caló.Kicillof reivindicó la figura de Cafiero como gobernador bonaerense y aseguró que “fue un gobernador que ayudó y pensó en darle la identidad que tiene nuestra provincia”. Además de gobernar la Provincia entre 1987 y 1991, Antonio Cafiero ocupó distintos cargos a lo largo de su trayectoria política. Desde ministro de Comercio Exterior a los 29 años, siendo el más joven del gabinete del gobierno de Juan Domingo Perón, pasando por diputado y senador nacional, embajador en Chile y convencional constituyente en 1994, entre otros cargos.En cuanto a su legado, Kicillof destacó la foto entre Alfonsín y Cafiero en el balcón de la Casa Rosada “que lo muestra con una inmensa generosidad en momentos difíciles para nuestro país”. En ese sentido, valoró: “Se puso al lado de Alfonsín para demostrar que la democracia se defiende siempre sin especulaciones”. Y cerró: “Hoy recordamos al Cafiero que peleó toda su vida por la democracia”.La oposición también estuvo presente representada por las dos expresiones internas de la Unión Cívica Radical (UCR). Por un lado, el presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, invitado por la organización por su rol institucional, y por otro, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, cuya familia -su padre fue el ex intendente de esa localidad, Melchor Posse- con la de Cafiero tienen un histórico vínculo."Antonio era un antiguo vecino de San Isidro, hincha de Boca. Es el que hizo la Constitución más progresista, que es la constitución de la provincia de Buenos Aires y que tenía en cuenta la autonomía municipal y que tenía muchas de las instituciones, que son de democracia semidirecta, para el progreso de la gente", destacó Posse y sumó: "Las personas como Cafiero, al igual que su relación con Raúl Alfonsín, son los que construyeron esta parte de la democracia y hay que luchar para que sea definitiva".Sobre la tensión política entre el oficialismo y la oposición y la escalada de discursos violentos, Posse aseguró que en este momento "se requiere de un pensamiento de mucha grandeza, los gobiernos pasan, las elecciones las gana quien el pueblo decide, pero lo que se requiere ahora es que los gobiernos no fracasen porque la que se perjudica es la gente".Sobre la convocatoria al diálogo de parte del Gobierno, Posse dijo que "cada uno de los sectores políticos sabe como lo tiene que hacer". Sobre esto también se refirió el diputado bonaerense Abad, quien venció a Posse el año pasado en la interna radical en esa provincia y ponderó el llamado al diálogo aunque advirtió: "El diálogo debe ser franco, con un temario y debe darse con nuestra coalición y en el parlamento, que es el ámbito institucional por excelencia". Por último, cerró: "El diálogo no debe rehusarse nunca porque cuando no hay diálogo hay violencia y los argentinos están transitando momentos difíciles como para que la política tenga desencuentros".