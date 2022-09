Pagni mostró que Macri destrozó el salario real privado que Néstor y Cristina Kirchner habían mejorado

#Economía | El periodista Carlos Pagni hizo un análisis comparativo del "éxito o fracaso político" de los últimos Gobiernos presidenciales de Argentina.



🗣️ "Macri terminó bajando el salario real de 100 a 83 (17 puntos). Esto explica el problema de Macri". pic.twitter.com/tBslRAGBwB — Política Argentina (@Pol_Arg) September 13, 2022

El periodista y editorialista de La Nación y LN+expuso, es decir el poder adquisitivo real, que, y dejanTras hacer un repaso sobre otros temas, Pagni se metió en su editorial de anoche en la cuestión económica y refirió a la pérdida que están sufriendo los salarios contra la inflación, principalmente por la aceleración de este último problema pese al incremento abultado de los primeros."Un cuadro de Fernando Marull grafica la evolución de salario real en cada presidencia", inició ese segmento el periodista. Se trata de un esquema que desarrolló el mencionado consultor económico que toma como base de la relación entre salarios privados e inflación que resulta en el poder adquisitivo al número 100 el comienzo de cada mandato presidencial y lo proyecta según su evolución. El recorrido empieza con Néstor Kirchner y termina con Alberto Fernández.Antes de recorrer los datos, Pagni refuerza su habitual idea de queEn ese punto, Pagni precisa en La Nación que, sintetiza el periodista de LN+ qué pasó con la relación sueldos vs inflación en el gobierno de Juntos por el Cambio, que para 2023 propone "lo mismo pero más rápido", según el ex presidente.Finalmente, Pagni refiere que con lo que va del gobierno de, pandemia y guerra mediante, el salario real"¿Qué va a pasar con esto? ¿Massa va a lograr que se recupere o no? Esta es la pregunta que se está haciendo Cristina para saber qué destino político va a tener este Gobierno", señala el editorialista.Según Pagni, Cristina "dejó experimentar" a Martín Guzmán "hasta diciembre" del 2020, cuando empezaba la campaña electoral y que "esta es la gran incógnita., concluye Pagni.