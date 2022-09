El Consejo Federal de Salud se reunió con eje en el Covid y el brote de Legionella

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó este lunes por la mañana, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que convoca a los máximos responsables del área sanitaria de cada provincia, para coordinar acciones relacionadas con la nueva campaña de vacunación, dengue y chagas, viruela símica y brote de Legionella.En el temario también figuró la estrategia combinada sobre VIH, Infecciones de transmisión sexual (ITS) y Hepatitis Viral, y acciones para la prevención de la transmisión materno infantil dentro del Plan de los 1.000 días de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia y la Red Genómica, se informó oficialmente.Al cierre de la inauguración del encuentro, la ministra hizo entrega de 76 computadoras de un total de 153 destinadas a los agentes de salud de la provincia. Vizzotti indicó que “es una muestra de lo que venimos haciendo desde el primer día con la convicción de que es la mejor forma de trabajar para construir la salud de manera colectiva”.La ministra se refirió además a la reciente incorporación del exministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, como nuevo subsecretario de Integración del Sistema de Salud y Atención Primaria de la cartera sanitaria nacional, y de la nueva directora de Control de Enfermedades Transmisibles, la chubutense Teresa Strella. “Nuestro Gabinete refleja federalismo y paridad de género, así que esa convicción no es una palabra sino acciones concretas”, aseguró. Pidió seguir "en el camino de construir de manera colectiva, con el trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipios tal como pide la Organización Mundial de la Salud (OMS)".Vizzotti había adelantado que trabajarán acerca del "intercambiando de información sobre enfermedades transmisibles" y también “abordaremos el brote de Legionella en Tucumán para compartir información con cada uno de ustedes", sostuvo.Sobre el brote de Legionella, aseguró que el que "se detectó en una clínica de Tucumán está circunscripto, no hay posibilidades de traslado al resto del país porque no se transmite de persona a persona, ni siquiera a la propia ciudad donde se detectó". Respecto a las enfermedades transmisibles, puso el acento en la campaña de vacunación que se iniciará en octubre contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis. "También estamos trabajando sobre las hepatitis virales, con el dengue previniendo la proximidad del verano y también con la prevención y control de chagas vectorial", sostuvo.La ministra describió, además, que están "trabajando muy fuerte en la reglamentación de la ley de VIH y la de transmisión sexual, por lo que todos debemos unificar el discurso para promover el uso del preservativo para evitar enfermedades como sífilis y gonococo" (Neisseria Gonorrhoeae).Recordó que "las enfermedades de transmisión vertical, si se pueden diagnosticar a tiempo, la posibilidad de evolución es totalmente distinta". Respecto al coronavirus, dijo que "hay números bajos vinculados con la estacionalidad, pero no hay que confundir el concepto porque la vacuna no elimina el virus, pero sí se traduce en menos hospitalizaciones y muertes".Por su parte el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, manifestó que “cuando uno ve la presencia y la concurrencia de todos ustedes, pone en valor y toma dimensión de lo que es la relevancia de un ámbito donde se discute, se buscan los consensos y se planifican las políticas públicas en materia de salud que repercuten en todas y cada una de las provincias”.En el encuentro, que se realizó en el hotel Rayentray, el mandatario, en compañía de la ministra de Salud de este distrito, Miryam Monasterolo, compartió que “desde el año 2006 no se hacía un Cofesa en la provincia de Chubut”.Luego de la apertura, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, dio detalles de la próxima Campaña Nacional de Seguimiento contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis que se desarrollará entre el 1° de octubre y hasta el 13 de noviembre con el fin de sostener la eliminación de estas enfermedades en el país a través de la aplicación de las vacunas triple viral e inactivada antipoliomielítica inyectable (IPV).La campaña está dirigida a niñas y niños de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días y el propósito es alcanzar coberturas del 95% más con una dosis de vacuna triple viral y una de IPV en todas las jurisdicciones. Para ello, al 9 de septiembre Nación ya distribuyó 1.159.200 dosis de vacuna triple viral y 1.451.800 de IPV.A su turno, Strella presentó el trabajo para la gestión integrada destinada a alcanzar y sostener la transmisión materno infantil de sífilis, Chagas, VIH y hepatitis B e indicó que se trata de la inclusión de la iniciativa ETMI Plus de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el marco de la Ley 1000 Días.Afirmó que uno de los propósitos principales es llegar al primer nivel de atención en un abordaje integral en las distintas etapas de cuidado pregestacional, de embarazo y parto y los posteriores a partir del nacimiento En materia de VIH, Vizzotti convocó a formar grupos de trabajo con las distintas direcciones jurisdiccionales a cargo del tema para el desarrollo de un plan articulado e integral.Finalmente, como parte de las estrategias para el abordaje de enfermedades transmisibles, Castelli presentó los ejes priorizados para 2022-2023 por la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (DCETV) para el control de Chagas y dengue.Detalló que en las provincias donde hay presencia del vector se sostiene de forma permanente una política de abordaje territorial para la prevención y control del Chagas, y agregó que los equipos técnicos trabajaron en más de 100.000 viviendas entre 2020 y 2022.Según informaron los organizadores, participaron del encuentro el ministro de salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; de Catamarca, Manuela Ávila; de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; de Córdoba, María Gabriela Barbás; de Corrientes, Ricardo Cardozo; de Chaco, Carolina Paola Centeno, y de Entre Ríos, Sonia Velázquez, entre otros.