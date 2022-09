Axel Kicillof: "Nuestra obsesión es potenciar y extender el horizonte productivo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró una red de gas natural en el cierre de su gira por la provincia de Buenos Aires en Pergamino y habló de "obras paradas" durante la gestión de Cambiemos por "temas políticos"."Lamentablemente cuando asumimos la responsabilidad de gobernar esta provincia. Cuando quien gobernaba perdió las PASO, decidió parar todas las obras de la provincia", sostuvo en referencia a María Eugenia Vidal.Y añadió: "A eso se suma una cantidad de obras que databan del año 2014 ó 2015 y se suspendieron con la idea de que no estaba bueno inaugurar una obra empezada por un gobierno de otro signo político.".El gobernador señaló que la red de gas natural inaugurada en Pergamino tuvo un costo de $260 millones y beneficiará a 160 hogares. "Cuando uno hace el cálculo desde la perspectiva de la ganancia, la rentabilidad o siquiera la devolución del costo de la inversión, la verdad que esta obra es inviable", reconoció."Yo sé que esta obra no se va a pagar con el consumo de las familias, que es deficitaria, que da pérdida, y sé que por eso no la va a hacer nunca ningún privado. Pero", sostuvo.Kicillof señaló que la decisión de su gobierno es no analizar la rentabilidad actual sino el desarrollo futuro que permitirán estas obras. "Se va a pagar sola cuando se radiquen más familias y más empresas que elaboren la enorme riqueza de Pergamino y de nuestra provincia", aseguró.. Para eso construimos esto, para que haya igualdad de oportunidades en todo el territorio de la provincia. No puede ser que nacer en el interior sea una desventaja", concluyó.