El INDEC informa la inflación de agosto y se espera una baja pero arriba del 6%

Este miércoles, el Indec informará la inflación de agosto. Aunque se espera una desaceleración respecto a julio, los aumentos de precios se mantienen en niveles muy altos y las consultoras hablan de un incremento superior al 6%.Según elDe confirmarse esta proyección, la inflación de agosto reflejaría una disminución cercana a un punto porcentual respecto al 7,4% informado por el Indec en julio pasado.El jueves pasado, laporteña informó que el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba) registró un incremento de 6,2% en agosto. De esta forma, el acumulado de los ocho primeros meses es de 53%, mientras que la variación observada respecto de agosto del año pasado es 74,6%.Los rubros con mayor variación mensual en CABA fueron prendas de vestir y calzado (9,1%), salud (9%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (8,3%), mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron 7,1%. Dentro de los alimentos, los principales incrementos correspondieron a pan y cereales (7,1%); leche, productos lácteos y huevos (7,5%); verduras, tubérculos y legumbres (11,4%); y carnes y derivados (4%).En lo que respecta al IPC Nacional, en julio pasado aumentó 7,4% mensual, con lo que acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 46,2%. A principios de mes, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó las medidas tomadas por el Gobierno para contener la inflación, que en los últimos doce meses acumula una suba de 71%.dijo Massa cuando presentó el Programa de Incremento Exportador, que aplica un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de soja y que logró en su primer semana liquidaciones por US$ 2.200 millones.De acuerdo a un informe de la consultora Radar Scanntech, en agosto se desplomó el consumo al registrar una caída de 7,3% interanual. Los alimentos lideran los rubros donde más cayeron las ventas, lo cual demuestra el daño letal que provoca la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios.En agosto el consumo retrocedió 7,3%, acelerando la caída contra el mes anterior (en julio había sido del 6,2%). De esta manera, los primeros ocho meses del año reflejaron una contracción del 2,6%.En particular, el segmento de alimentos (-5,9%) al igual que cuidado personal (-7,4%) son las de mayor retroceso en consumo, mientras que limpieza (-0,5%) presentó una variación negativa de menor magnitud.Sin embargo, al analizar lo sucedido solo en agosto, se observa que el consumo de alimentos se derrumbó 9,1%. En particular, hubo fuertes descensos en la compra de caldos, flanes, conservas, malta, yogur, té, leche saborizada y azúcar. A su vez, los artículos de limpieza también cayeron fuerte en el octavo mes del año (-6,2%), donde se destacaron las caídas en paños y trapos sintéticos, lavandina, guantes, esponjas, y jabón en polvo.En lo que va del año,