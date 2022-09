Explota la interna entre Macri y Carrió en JXC por un miembro del Consejo de la Magistratura y Angelici

La designación como integrante del Consejo de la Magistratura de una persona que representa los intereses y negocios de Daniel Angelici y el juego es una violacion a la República y al modelo de justicia que se pretende llevar como bandera.

Es imprescindible que recapaciten. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 15, 2022

la UCR de la ciudad de Buenos Aires con el ex presidente de Boca Daniel Angelici, histórico enemigo de Carrió, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti postulan a Carlos Matterson, actual vicepresidente del Consejo.

Lejos de enfriarse, vuelve a estallar la interna en Juntos por el Cambio. Esta vez la líder de la Unión Cívica,choca con el líder del PRO,, por un miembro del Consejo de la Magistratura y por Daniel Angelici.y al modelo de justicia que se pretende llevar como bandera. Es imprescindible que recapaciten”, sostuvo Lilita Carrió a través de un tuit este jueves refiriéndose a la interna sacude en estas horas, no sólo la Unión Cívica Radical, sino a todo Juntos por el Cambio.Es que a mediados de noviembre se deben renovar los integrantes del Consejo de la Magistratura - encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales que volvió a ser presidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- donde a los jueces y los abogados los eligen sus pares en elecciones en todo el país que. Son cuatro cargos para cada uno de esos estamentos.Para los comicios de los abogados, actual integrante del Consejo y cercana al ex presidente Mauricio Macri, de quien fue funcionaria durante su gobierno.Mientras que la interna en la UCR se da entre dos sectores que buscan definir al abogado que encabezará la lista para las elecciones del Consejo y el PRO, su aliado en la boleta, no puede dejar de involucrarse.De un lado está el partido nacional, conque impulsan la postulación de, ex integrante del Consejo de 2014 a 2018. Del otro,Este jueves será un día clave porque habrá reuniones para intentar destrabar el conflicto, cuando ninguno de los dos sectores quiere bajarse de la postulación. Lo cierto es que no alcanza con pregronar la unidad y desde las filas de la oposición no descartan que no haya acuerdo y se presenten dos listas.En ese caso, el PRO iría con Matterson por el buen vínculo entre Macri y Angelici, al respecto hoy trascendió en Clarín un chat entre Lilita Carrió y el expresidente:—Es una vergüenza que vos apoyes a un tipo del juego y de los casinos como integrante del Consejo de la Magistratura —le escribió Elisa Carrió a Mauricio Macri.—Ese es un tema de los radicales, no mío —le respondió el ex presidente.La respuesta enfureció a la líder de la Coalición Cívica—¿Qué radicalismo? Si Angelici es amigo tuyo. Es una tomada de pelo para Juntos por el Cambio.De acuerdo con Clarín el intercambio fue más largo y sería apenas el inicio de un día de suma tensión en la principal fuerza de laoposición.Lilita sacó el tema a relucir en sus redes sociales y rápidamente el presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, replicó literalmente el mensaje de Carrió en su cuenta de Twitter.Y la interna de las listas, que cierran este jueves un minuto antes de la medianoche, no será el único conflicto para la oposición porque, con el oficialismo, ambos bloques carecen de votos para imponerse.