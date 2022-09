Padre Paco Oliveira: Mi deseo es que Cristina sea candidata a presidenta en 2023

En diálogo con Política Argentina, el padre Francisco “Paco” Oliveira destacó el encuentro que curas villeras y monjas mantuvieron con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Fue un encuentro eminentemente religioso, lógicamente con sus implicancias políticas cuyo motivo fue el hecho de que ella siente, en el fondo de su corazón, que fue Dios y la virgen quien la protegió en el atentado. Por eso, lo primero que quiso hacer es reunirse con monjas y curas que andamos en los barrios, con los más pobres, y que en su gestión vivieron mejor”, señaló.

Expresó: “Ella insistió mucho en que si no dialogamos, no hay futuro. Y el diálogo se da con quien piensa distinto, para poder encontrar caminos. Lo mínimo es no agredir a la otra persona y no desearle el mal”.También destacó las palabras que el sumo pontífice le expresó a Cristina la mañana después del atentado. “Fue lo que estuvimos advirtiendo en todo este tiempo. Agustín Laje dijo que todo kirchnerista es una rata y le pidió a la gente que no se acerque a las ratas. Además de que tiene muy poco de democracia y república, es muy peligroso”, expresó.Consultado sobre si le gustaría que fuese candidata a presidenta en el próximo proceso eleccionario, enfatizó: