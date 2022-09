Alberto Fernández viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

la reunión con Georgieva se realizará el lunes próximo en el Consulado argentino a las 11.30 en Nueva York.

El presidente Alberto Fernández viajó a Estados Unidos para participar por primera vez de forma presencial en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) donde hablará de las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y del atentado a la Vicepresidenta. Durante la gira tiene previsto también reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva .El Presidente partió pasadas las 22.18 desde el aeropuerto de Ezeiza en el vuelo AR 1090 de Aerolíneas Argentinas, acompañado por la primera dama,; el canciller; el ministro de Seguridad,; el ministro de Educación,la portavozy el secretario General de la Presidencia,En su visitaVoceros gubernamentales confirmaron queEl viaje incluirá una escala en Houston, Texas, dondeAdemás de su participación en la cumbre de la ONU y la exposición en Houston, el mandatario se reunirá también durante su gira con sus pares de España,, y de Francia,, según anticiparon a Télam fuentes oficiales.Si bien Fernández terminó de definir su discurso momentos antes de partir a norteamérica, desde la Cancillería anticiparon que el mandatario hará un llamado al "diálogo" por la guerra en Ucrania y un "cese a la violencia".Además,el pasado 1 de septiembre frente a su domicilio del barrio de Recoleta, y hablará de los 40 años de democracia que se cumplirán en 2023.También, como es habitual, el jefe de Estado efectuará una"El viaje es conceptualmente una oportunidad para que Argentina reafirme lo que viene sosteniendo: que la pandemia y guerra puso en riesgo las cadenas de suministros de toda la economía internacional", indicaron fuentes oficiales.En el análisis de la Cancillería, las cadenas globales de valor están en crisis y hoy se suman también la cadena de suministros, por lo que "el debate de Argentina es cómo se inserta en estas cadenas".Fernández intervendrá por primera vez de manera presencial en la edición 77 de la cumbre de la ONU, después de haberlo hecho de manera virtual en los años 2020 y 2021 debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.En la primera actividad de la estadía, el Presidente tiene previsto participar el, invitado como mandatario argentino y en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.A las 19 de ese mismo día acudirá a la sede del Consulado General de Argentina en Nueva York donde se realiza una muestra sobre el Museo de Memoria ESMA en el marco de la postulación de ese sitio como patrimonio mundial de la Unesco.La muestra se llama "ESMA, memoria argentina para el mundo" y es la primera vez que se expone en el extranjero.Mientras quesituada en el bajo Manhattan, bajo la convocatoria "Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana"Posteriormente, a las 14, almorzará con su par español por iniciativa del propio Sánchez, en un encuentro en el que se abordará el tópico de la seguridad alimentaria.Entre las 17 y las 18 de ese día tendrá lugar el discurso del mandatario en la. Dentro de esta edición de la cumbre no habrá reuniones bilaterales entre presidentes porque la mayoría de los mandatarios y jefes de Estado se trasladarán a Londres para participar del funeral de la Reina Isabel II.Sin embargo, Fernández se sumará por la noche a una cena patrocinada por Macron y que versará sobre energía y alimentos.Ya el miércoles 21 la comitiva oficial se trasladara a Houston, donde el Presidente ofrecerá una "megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento de Vaca Muerta ante lo que se llama en Texas la 'Familia petrolera'".Fuentes oficiales adelantaron que en ese encuentro, que será un almuerzo, Fernández se reunirá con unas 80 empresas del sector que no están en el país. De esa jornada participará también el presidente de YPF, Pablo González.Por su parte,en el evento "The right to be me", y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.El Presidente tiene una nueva oportunidad de viajar a Estados Unidos después de que el presidente de ese país, Joe Biden, suspendiera por un cuadro de coronavirus la reunión bilateral que estaba pautada para el 26 de julio en Washington.Aunque el embajador argentino en Estados Unidos,trabaja por estas horas en la reactivación del encuentro bilateral, que según adelantó en los últimos días sería "inminente". De concretarse el Presidente argentino podría viajar a Estados Unidos dos veces durante septiembre.