Cornejo dudó sobre la predisposición de Cristina Kirchner para dialogar con la oposición

El senador nacional Alfredo Cornejo dudó acerca de la predisposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner para abrir un canal de diálogo con la oposición y consideró que el kirchnerismo "pretende que el oponente ceda a sus pretensiones y que piensen exactamente como ellos"."Yoen general, de ninguna manera. En general el kirchnerismo no concibe al diálogo como una relación de escucharse para llegar a una conclusión mejor de dos pensamientos opuestos, sino que pretende que el oponente ceda a sus pretensiones y que piense exactamente como él", cuestionó Cornejo en diálogo con Radio La Red.En esa línea, señaló: "No veo qué va a conceder Cristina.en la puerta de su domicilio".En otro orden, el ex gobernador de Mendoza advirtió que "varios de los gobernadores del Frente de Todos están pidiendo la eliminación de las PASO" y remarcó que la prioridad de Juntos por el Cambio es elaborar un "programa económico fino, prudente, pero definido y después se competirá en las PASO, pero ya con un programa común".Con sus declaraciones, Cornejo se posicionó entre los referentes de JXC que rechazaron la convocatoria del oficialismo, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.