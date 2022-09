Larreta defendió el "diálogo" y pidió "terminar con la grieta" como respuesta a críticas de Macri

el jefe de Gobierno porteño respondió a los cuestionamientos a su estilo "dialoguista" que Macri le realizó

Pese a que todavía falta más de un año, en Juntos por el Cambio ya están pensando en las elecciones 2023 y la danza de nombres viene picando el clima. Mientras que Mauricio Macri busca poner en fila a todos sus eventuales competidores - si se decidiera a participar de una interna - y ordenarlos bajo el modo "halcón" cuando le hacen notar que el ex presidente le marca la cancha.En este contexto,ayer en una entrevista con LN+ de la mano de Luis Majul.Consultado hoy acerca de las declaraciones del ex presidente en el marco de una conferencia de prensa en la que se anunció un nuevo plan de estudios para alumnos secundarios que también son deportistas de alto rendimiento en el Club River Plate, Larreta se defendió: "Reafirmo que el diálogo es el camino"., marcó el alcalde porteño.Fiel a su estilo, luego aclaró que "diálogo no quiere decir que te vas a poner de acuerdo siempre con el otro" y precisó: "Yo pienso distinto de la mayoría de las cosas que hace este Gobierno, pero una cosa no quita la otra"."Muchas veces es más difícil y hay que tener coraje para sentarte a dialogar y buscar acuerdo con el que piensa diferente que ponerte del otro lado del mostrador a cuestionar, criticar y promover la grieta, eso no sirve para nada", concluyó Larreta.La relevancia de las palabras de Larreta tiene que ver con que ayer Macri habló de los "tres candidatos" que tiene el PRO con voluntad de presentarse en 2023 y, en referencia al alcalde porteño, dijo que lo nota "mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más claro y contundente, más allá de que pregone que cree en algo muy dialoguista” y marcó que si "la gente" los "empodera esta vez a hacer un cambio económico, además de un cambio institucional, hay que hacerlo”, porque conseguir los consensos a los que apunta su colega PRO "puede durar meses o años y mientras tanto los jóvenes se van del país”.Larreta es uno de los posibles candidatos del PRO y de Juntos por el Cambio para las presidenciales del año próximo. Hasta ahora él, la presidenta del PRO Patricia Bullrich y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal manifestaron que tienen intenciones. Macri no lo descartó y se espera que confirme su futuro en marzo de 2023.