Senado: el Frente de Todos logró el quórum y se debate la reforma a la Corte Suprema

El Frente de Todos logró el quórum en el Senado la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

Comparto con ustedes estos imperdibles 9 minutos de la audiencia del día de hoy, donde el Dr. Beraldi -tal cual se los adelanté ayer- demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls. “Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”. J.D.P. pic.twitter.com/DV6Xlp5s0W — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2022

Rechazamos los intentos de atacar a la justicia. pic.twitter.com/CZ3j5FKxqP — Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) September 21, 2022

Para sortear las trabas que, hasta ahora, le habían impedido llevar la reforma al recinto, el oficialismo le realizó una modificación clave al proyecto dictaminado: en vez de llevar el número a 25 supremos, lo llevará a 15.Gracias a este cambio, el oficialismo logró anotarse el acompañamiento de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck, dos de los votos que necesitaba sí o sí para alcanzar la mayoría. La sesión en el Senado, que comenzó pasadas las 14:30, sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner finalmete luego de su intento de asesinato.Juntos por el Cambio, que se había negado a participar de la última sesión de repudio al atentado contra la vicepresidenta, manifestó su rechazo a "los intentos de atacar la Justicia" y anticipó que no daría quórum, cosa que cumplió.Tras varias semanas de sondeos internos, los números para ampliar la composición de la Corte Suprema estarían casi asegurados. O al menos eso repiten desde las filas del oficialismo, que ayer a la tarde oficializaron su confianza enviando una convocatoria para tratar este jueves el proyecto de reforma del Máximo Tribunal.El proyecto había sido impulsado por la "liga de gobernadores", quienes se involucraron en la batalla política del Gobierno con la Corte Suprema (luego del desembarco de Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura) en el contexto de la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Se había intentado aprobar ya en dos ocasiones previas, sin embargo la resistencia del oficialista Adolfo Rodríguez Saá y el rionegrino Alberto Weretilneck hizo que ambas sesiones se cayeran antes de que pudieran ser convocadas.La decisión de introducir algunas modificaciones, sin embargo, logró destrabar el debate.El proyecto final a tratar solo constará de un artículo que establece la composición de 15 integrantes y la paridad de género, de modo de evitar denuncias de inconstitucionalidad. El objetivo, de todos modos, es que el presidente Alberto Fernández emita después un decreto que reglamente la reforma de la Corte, estableciendo ahí los métodos de selección de los magistrados. Si bien no aparecerá en el texto de este jueves, la promesa del oficialismo a Weretilneck es que el decreto presidencial establecerá un criterio de regionalización para la elección de los postulantes (un punto que el rionegrino había establecido en su proyecto).Con 35 senadores propios, el FdT necesita siempre de dos más para alcanzar la mayoría.Los números, sin embargo, serán ajustados y el oficialismo no respirará tranquilo hasta ver a les 37 senadores en sus bancas.Un dato político a tener en cuenta será que la vicepresidenta Cristina Kirchner presidirá la sesión especial, justo un día antes de su esperado alegato en la causa Vialidad.Entre la sesión y el alegato se escucharán muchos discursos señalando el deficiente funcionamiento que arrastra la Justicia, que desde el oficialismo acusan de estar coptada por los poderes económicos y de responder políticamente al macrismo.El ministro de Justicia,, unió los dos elementos -la causa Vialidad y la Corte Suprema- por la manera que el máximo tribunal rechazó todos los recursos que le llegaron pese a las notorias irregularidades de la causa. Comparó las Cortes más numerosas que existían en otros países de la región frente a ésta de. Soria prácticamente debutó en el cargo con una agria reunión con los cuatro integrantes del tribunal, donde les dijo varias de estas cosas. Pero luego no consiguió avanzar con ninguna de las reformas propuestas y hoy, cerca de los tres años de gestión del Frente de Todos, la composición del Poder Judicial es similar a lo que era en sus inicios. O incluso peor, porque desde entonces se conocieron muchos más conexiones de jueces y fiscales con el macrismo y, además, la Corte Suprema tomó el control del Consejo de la Magistratura.Enno quieren saber nada con que se modifique esta situación y acusan al Frente de Todos de "buscar su impunidad", de acuerdo al comunicado posterior a la convocatoria a la sesión especial., sostuvieron. En fila, los senadores opositores señalaron que el oficialismo seguía únicamente la agenda de la vicepresidenta, pese a que la reforma de la Corte Suprema fue respaldada por 13 gobernadores, además de los proyectos de fuerzas provinciales. Así que la estrategia será no colaborar con el quórum, pero una vez que el oficialismo lo consiga, bajarán en plan de campaña. “No hay ninguna razón técnica ni política que pueda sustentar este proyecto desopilante que busca poner la Corte Suprema en manos de los gobernadores peronistas. Si de verdad quisieran hacer una justicia más ágil, estaríamos debatiendo la transferencia de servicios de justicia a la Ciudad”, sostuvo Martín Lousteau, quien busca ser jefe de gobierno porteño.Pese las prevenciones que existían hasta anoche en el bloque del Frente de Todos, se presumía que estarían los votos para la media sanción, algo que se buscaba desde hacía meses. Si lo conseguían, quedará por delante el todavía más arduo tratamiento en Diputados, cámara que hasta ahora resultó el cementerio de todas las propuestas de reforma judicial.Hasta ahora dijeron que no, pero está abierta la posibilidad del diálogo político propuesto desde el kirchnerismo. En un marco de acuerdos, imaginaban, podría incluirse también la reforma de la Corte. La cerrada negativa del macrismo a conversar, tal vez, impulse a la dirigencia radical a diferenciarse y tender lazos para conseguir avances concretos, fuera de las declaraciones de campaña. En principio, hoy será el primer paso.