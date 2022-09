Cristina demolió cara a cara las increíbles mentiras que desarrollaron Luciani y Mola

Luego de queretomó su alegato y repasó las “absolutas inexactitudes” de la acusación de la fiscalía, la vicepresidente,, tomó la palabra en el juicio de la causa Vialidad luego de que hace un mes se le negara la posibilidad de ampliar su declaración. En su alegato, felicitó a sus abogados por cómo desmontaron ""Como soy acusada, pero al mismo tiempo soy abogada, puedo hacer uso de esta etapa del alegato, por mi carácter de profesional", sostuvo la titular del Senado y lanzó "si no hubiese sido abogada, habría estado en estado de indefensión". "lanzó la vicepresidenta, quien advirtió que se trata de "un claro caso de prevaricato"."Quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio", afirmó la vicepresidenta, quien afirmó que los fiscales realizaron una acusación "insólita" y que "raya en lo ridículo". Tras nombrar una a una las inconsistencias e irregularidades del juicio, incluso reñidas con artículos de la Constitución Nacional, Cristina afirmó queal sostener afirmaciones que fueron refutadas por las propias pruebas y testimonios tomados de la causa.Cristina Kirchner remarcó que para los fiscales tanto el gobierno de Néstor Kirchner como sus dos mandatos fueron "asociaciones ilícitas". "Esta asociación ilícita fue para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz", ironizó y continuó:“Militamos toda la vida para llegar a la Presidencia y hacer 51 contratos de obra pública. Eso no se puede tomar en serio”, insistió., dijo sobre la persecución judicial en su contra. Recordó que “jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri”, pero Comodoro Py solo pone la lupa en sus reuniones.Uno de los momentos más contundentes del alegato, fue cuando la vicepresidenta remarcó también que los abogados que defienden a integrantes de "la banda de los copos" -en referencia a Gastón Marano y Brenda Salva, letrados de Gabriel Carrizo- "eran asesores de un senador de la Nación, alguien que se sienta a 20 metros mío"., dijo. "Me siento en estado de indefensión. ¿Cómo se sentiría usted doctor Gorini si le pasara a usted lo mismo que a mí?", inquirió CFK.En esta línea expresó que el atentado que sufrió modificó su perspectiva del juicio.afirmó Cristina Kirchner y aseguró que la conducta del Poder Judicial "da permiso para pensar y hacer cualquier cosa". Asimismo, se refirió a la "banda de los copos" y señaló que, dijo en referencia al alegato del fiscal Luciani. "En mi vida lo que hay son 30 toneladas de tapas de Clarín, La Nación y otras revistas donde se va estigmatizando", agregó.Por otra parte, Cristina recordó el juicio contra el expresidente Fernando de la Rúa por los homicidios y agresiones que sucedieron durante la brutal represión de diciembre de 2001, causa que se tramitó en el juzgado del fallecido Claudio Bonadío y que resultó en el sobreseimiento del exmandatario. “Cuando no se es peronista se tienen todas las garantías constitucionales -dijo la vicepresidenta y citó el fallo del juicio-.. "Si no quería mirar por la ventana, debe haber escuchado los gritos, las balas, el disparo de los gases lacrimógenos. Luciani dice que yo no podía ignorar lo que pasaba en Santa Cruz", inquirió la expresidenta.Cristina recordó la declaración de Estado de sitio que realizó el expresidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. "Haciendo uso de un derecho constitucional, el doctor De la Rua firma el decreto delcarando el Estado de sitio en todo el territorio nacional por estado de conmoción interna". Mientras que citó el artículo 23 de la Constitución y remarcó:, dijo Cristina y remarcó que ese artículo dice que la Argentina adopta como su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Remarcó que en esta causa el Ministerio Público Fiscal se arroja una supremacía sobre el resto de los poderes.Así, la vicepresidenta remarcó que para los fiscales tanto el gobierno de Néstor Kirchner como sus dos mandatos fueron "asociaciones ilícitas". "Esta asociación ilícita fue para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz", deslizó irónicamente sobre la acusación de la fiscalía., añadió. Y en esa línea, apuntó a lo insólito de la acusación porque Néstor Kirchner llegó a la Presidencia "de chiripa" y que las encuestas incluso decían que se podía quedar afuera de la segunda vuelta en 2003.