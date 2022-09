Causa Vialidad: CFK afirmó que se trata de un claro caso de prevaricato por parte de los fiscales Mola y Luciani

La vicepresidenta de la Nación,pidió hoy que se investigue a los fiscales federales, quienes pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación por el caso de las obras públicas. Lo hizo al exponer desde el Senado en la última audiencia de alegatos de su defensa., dijo Cristina Kirchner al inicio de su exposición al recordar lo que dijeron sus alegatos en las primeras dos audiencias de alegatos.Y luego pidió que los fiscales sean investigados. “sostuvo. Y se refirió entonces al intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado: “Desde el ámbito judicial se da licencia asocial para que alguien pueda hacer cualquiera. Esto es crear un clima que han construido, no con las tres toneladas de prueba, lo que han son 30 toneladas de tapas de Clarín, de La Nación y de alguna otra revista semanal donde se va estigmatizado a una mujer. Me siento en estado de indefensión con este país y con este poder judicial”Uno de los ejes que abordó fue lo que los fiscales llamaron en su alegato el “plan limpiar todo”, por el cual a través del análisis del celular del ex secretario de Obras Públicas José López concluyeron que Cristina Kirchner avaló el cierre de las empresas de Báez y el despedido de sus trabajadores. Uno de los ejes fue un encuentro en noviembre de 2015 del empresario y la ex mandataria en Santa Cruz. “Todo mentira. Ese día estaba en un acto donde inauguramos una planta de uranio en Bariloche”, dijo Cristina Kirchner.”, dijo y agregó que “Caputo es un visitante asiduo a Los Abrojos, donde un juez y el fiscal juegan al futbol”. La referencia fue a la quinta del ex presidente Macri y a que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral, formaban parte de un equipo de fútbol que participó de torneos en ese lugar, al que -según la biógrafa de Macri, sólo acceden los más cercanos al ex presidente-. Ese aspecto lo remarcó varias veces y recordó que los jueces de Casación Mariano Borisnky y Gustavo Hornos visitan al entonces presidente en la quinta de Olivos y el primero de ellos jugaba al paddle.Luego defendió su inocencia en el juicio. Mostró una Constitución Nacional y dijo que “nada puede entrar en contradicción con esto”. Así, marcó que el artículo 1 habla del gobierno representativo, republicano y federal y que las acusaciones que se pueden hacer contra un presidente son mediante juicios políticos., sostuvo., agregó. Luego dijo que Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos en 1987 y tres veces gobernador, sostuvo. “Estas obras fueron contratadas y licitadas en la provincia de Santa Cruz. Con un gobernador, ministros, un Congreso, con tribunal de cuentas, con presupuesto de Santa Cruz. Eran actos administrativos de la provincia de Santa Cruz”, agregó Cristina Kirchner.