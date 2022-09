"Las garantías procesales no aplican si sos peronista", advirtió CFK al comparar su situación con la de De la Rúa

A través sus redes sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner emitió una carta donde afirmó que "las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista". En este sentido, amplió sus dichos sobre los antecedentes jurisprudenciales del caso contra el ex mandatario Fernando de la Rúa por la represión de 2001 y compararlos con el proceso judicial en su contra por la causa Vialidad.

De penas y olvidos. https://t.co/ETUxHUdFc8 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 25, 2022

Cabe recordar que De la Rúa no solo fue sobreseído por el fallecido juez Claudio Bonadio "en la acusación por homicidio culposo" sino que el jefe de Gabinete de esa administración, Chrystian Colombo y el ministro del Interior, Ramón Mestre, sino que "ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman".

Dijo CFK: "Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista".Recordó: "La Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… cinco veces juzgada por el mismo hecho".A su entender, en ese entonces, se consideró que "se habría transgredido el principio llamado 'ne bis in ídem', es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho".También sostuvo que "tampoco se tuvieron en cuenta las responsabilidades que establece el artículo 100 de la Constitución para el jefe de Gabinete" y señaló que "ambos funcionarios nunca fueron requeridos ni reprochados penalmente por los jueces de Comodoro Py"., se preguntó.