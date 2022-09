Plan de lucha de organizaciones piqueteras: marchan a Desarrollo Social y se quedan por tiempo indefinido

La Unidad Piquetera, el conjunto de agrupaciones sociales vinculado con la izquierda y liderado por el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, anunció en conferencia de prensa que este martes al mediodía marcharán a la cartera que encabeza Juan Zabaleta

Se viene un nuevo y, tal vez, extendido período de reclamos y cortes en la ciudad de Buenos Aires por el anuncio del bloque de agrupaciones autodenominado Unidad Piquetera de una marcha este martes al mediodía al Ministerio de Desarrollo Social con permanencia allí por tiempo indeterminado.Allí, precisó, realizarán un acampe por tiempo indefinido contra la inflación y en reclamo por la “falta de trabajo, escasez de alimentos en comedores populares y dinero para programas y planes sociales”., explicó Belliboni en diálogo con Télam.La organización permanecerá frente a sede del Ministerio, en la Avenida 9 de Julio y Belgrano y, agregó Belliboni.Según el dirigente piquetero, se trata de “una medida de última instancia" porque recibieron "respuesta a recibir la comida en los comedores” y agregó:No obstante, el conflicto tiene un foco fuerte alrededor del programa. A principios de este año, Zabaleta había dicho que “no va a haber más altas de planes sociales”, respuesta que ofuscó a los movimientos piqueteros, quienes respondieron con cortes de calle y acampes en las principales ciudades del país.“Planes hay, lo que no va a haber más altas. Al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo”, declaró el ministro en febrero, en un reportaje con radio Mitre. La línea, también reforzada por otros dirigentes de Nación, sigue siendo la misma y la semana pasada se firmó un acta para auditar las asignaciones del Potenciar Trabajo.Unidad Piquetera apuntó contra el ministro en la conferencia de prensa de hoy: “No solamente el ministro Zabaleta no ha dado ningún paso concreto sobre la creación de puestos de trabajo, sino que el ajuste y la desocupación siguen avanzando en todo el país”.El plan de los piqueteros es movilizar este martes dos columnas a las 13, desde Constitución y desde el Obelisco, que confluirán en las puertas del edificio de Desarrollo Social. “Vamos a acampar en todas las capitales de provincia, frente a las gobernaciones. Las medidas empiezan mañana y no tienen finalización, hasta tanto nos llamen”, insistió Belliboni.En la conferencia de prensa, un grupo de nueve dirigentes de la Unidad Piquetera mostró en una de las mesas a un costado nueve paquetes de alimentos no perecederos, como arroz, porotos, lentejas y yerba. Con papel afiche, un cartel decía “Santiago del Estero, 4290 kilogramos -de alimento-, 4800 personas asistidas, que equivale a 893 gramos por persona cada dos meses".Según el dirigente del Polo Obrero, esa mesa con alimentos fue para mostrar “la falta de entrega de alimentos a los comedores populares y la demora en el financiamiento en los refuerzos alimentarios”.La mayoría de las organizaciones y militantes piqueteros y de la izquierda combativa se aglutinaron hoy frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, en la manifestación que encabeza el Sindicato de Neumáticos.Ante esa situación y a partir de la toma del Ministerio de Trabajo por parte del SUTNA, gremio conducido por un dirigente del Partido Obrero, a Belliboni le preguntaron si los piqueteros tenían pensando un avance similar en Desarrollo Social., respondió.