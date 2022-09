El Gobierno pidió "sensatez" a empresarios y sindicato del neumático para resolver el conflicto

La portavoz de la Presidencia,llamó hoy a la "sensatez" tanto de dirigentes empresarios como sindicalistas, en el marco del conflicto que atraviesa el sector de la industria del neumático, cuyos representantes no llegaron ayer a un acuerdo ayer en el ámbito del Ministerio de Trabajo, por lo cual esta mañana continuaba el paro que viene paralizando las fábricas. ", dijo Cerruti esta mañana en declaraciones a Radio 10.Ayer, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que conduce Alejandro Crespo, y las empresas del rubro no alcanzaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo para continuar las negociaciones y procurar una salida a un conflicto que lleva varios meses., indicó la portavoz.Tras la reunión de ayer, los sindicalistas ratificaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado y los bloqueos a las empresas luego de más de siete horas de negociaciones en la sede de la cartera laboral, en la avenida Leandro N. Alem al 600 de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, fue acordado un cuarto intermedio en las conversaciones hasta las 14 de mañana miércoles, según lo certificó en el acta suscripta en el final de la extensa jornada la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera laboral, Gabriela Marcello.Por el conflicto paralizaron su producción las tres firmas líderes -Bridgestone, Pirelli y Fate- mientras la planta de Ford Argentina, ubicada en la localidad de General Pacheco, paró hoy sus dos turnos afectada por la falta de neumáticos para equipar los vehículos.Fuentes del sector también alertaron que una decisión similar podría adoptar la automotriz Toyota en su planta de Zárate, en el norte bonaerense, donde se fabrican la pick up Hilux y la SUV SW4.indicó esta mañana la portavoz de la Presidencia, y agregó: "Según explicó la funcionaria, el conflicto "empezó exclusivamente por el tema del salario pero luego fue cambiando el escenario". "Con los bloqueos, los empresarios empezaron a hacer otros planteos y el sindicato también", indicó.concluyó Cerruti.