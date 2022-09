El Gobierno analiza lanzar un dólar minero para impulsar las exportaciones del sector

La secretaria de Minería,, reconoció este martes que se analiza dentro de un paquete de medidas económicas un, es decir, un tipo de cambio diferencial en el sector para impulsar las exportaciones, aunque consideró que no sería “una solución única”.", explicó la funcionaria este martes durante un ciclo de charlas organizado por Clarín a días de que finalice el programa del dólar soja una iniciativa que se reclama en otros sectores exportadores.Sin embargo, sobre el sector minero Ávila aseguró que "no hay reclamos concretos". ", comentó la secretaria y resaltó que "la política minera no puede ir desvinculada de la realidad económica”. “Vamos identificando las necesidades y buscando soluciones", explicó."Aquí se habló de previsibilidad, que es uno de los ejes centrales, con particularidades para los diferentes productores. No son lo mismo las necesidades de quienes están en exploración que de quienes ya están produciendo en el país”, explicó la funcionaria.Respecto de la posibilidad de aplicar un dólar diferenciado para el sector minero, reconoció que es algo que se está conversando."Argentina tiene 18 proyectos que producen, de los cuales 13 son exportadores.", concluyó sobre el tema Ávila.