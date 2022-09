San Luis: qué dice el proyecto que suspende las PASO, recupera la Ley de Lemas y genera rechazo opositor

Ley Electoral de LEMAS en la Pcia de SAN LUIS. EL Kirchnerismo de todo el País quiere modificar las reglas de juego electorales a pocos meses de la elección. El kirchnerismo Puntano no fue la excepción. Hoy presentó en la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley de LEMAS (hilo) — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) September 27, 2022

🔴 #AHORA | Desde @CasaRosada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, responde sobre la posible suspensión de las elecciones PASO 2023. pic.twitter.com/E9GlbEAOoY — Política Argentina (@Pol_Arg) September 28, 2022

El gobernador de San Luis,, envió un proyecto de ley para suspender las PASO con la iniciativa de que la provincia recupere la Ley de Lemas en las próximas elecciones. La oposición planteó un fuerte rechazo ante la posible derogación."LTestimonio de ello lo constituyen Santa Cruz, Formosa, Chubut, y San Juan ha dado inicio a la implementación del mismo, demostrando la tendencia cada vez más generalizada de la adopción de los lemas como sistema", argumentó en el proyecto de 10 páginas el gobernador puntano para proponer la derogación de las elecciones a las que la provincia adhirió en 2017.Y explicó: "Con el objeto de facilitar la correcta provisión de recursos a los partidos políticos. frentes o alianzas electorales, cuyas listas hayan sido oficializadas para participar en la elección general, con el objeto de imprimir las boletas para las elecciones generales y garantizar los espacios publicitarios en los medios oficiales y no oficiales: se hace necesaria la previsión legal que contenga los supuestos aludidos".al considerarlo “un intento de acomodar las reglas a la conveniencia del partido gobernanteen referencia a la idea de que la Ley de Lemas ayudaría al gobernador puntano frente a la imposibilidad de la reelección.En 2007 se aprobó la enmienda constitucional que establece que el gobernador de San Luis no puede estar más de dos mandatos consecutivos en el poder y como Alberto Rodríguez Saá fue elegido en 2015, no se puede presentar el año que viene y el oficialismo no cuenta con un candidato fuerte para las próximas PASO."Rechazo terminantemente el proyecto de ley de lemas presentado por el gobernador de la Provincia de San Luis. Es una maniobra desesperada frente a la falta de candidato por parte del oficialismo. y un intento más de acomodar las reglas a la conveniencia del partido gobernante", manifestó el diputado nacional de la UCR, Alejandro Cacace.Por su parte,, el ex gobernador de San Luis (2011-2015) y actual diputado nacional del PRO, se dedicó a hacer un hilo a en su cuenta de Twitter donde sostuvo:“El sistema Lemas confunde al electorado y fundamentalmente 'No garantiza que el candidato más votado por los ciudadanos termine siendo el ganador'. Esta situación no hace más que ratificarnos que nos encontramos en un final de ciclo en nuestra querida provincia y que ya no saben qué más hacer para mantenerse en el poder", consideró.En el proyecto de leyDe esta forma, el gobernador puntano se mostró alineado a las iniciativas de diferentes gobiernos provinciales que impulsan un debate en el que el PRO se manifiesta fervientemente en contra por la interna que debería pelearle a la UCR en caso de que se deroguen las PASO, mientras Frente de Todos todavía no toma una postura unificada.El martes se conoció el proyecto que impulsa el diputado rionegrino del Juntos Somos Río Negro- legislador que en muchas ocasiones vota como aliado del oficialismo- queLo cierto es que la versión que señala que el oficialismo quiere eliminar las Primarias fue desmentida por la vocera presidencial, Gabierla Cerruti, y por el jefe de Gabinete,en diferentes ocasiones.Este miércoles durante una conferencia de prensa, Manzur se refirió al proyecto de Luis Di Giacomo y señaló que si bien todavía no lo tienen lo van a “analizar”.“Es un tema de discusión vemos que en varias provincias y en el marco de las autonomías provinciales se han tomado algunas decisiones al respecto”, señaló el jefe de Gabinete y explicó:, obviamente estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en la Cámara de Diputados”Y reiteró que la derogación de las Elecciones Primarias es “una decisión del Poder Legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores”.