Manzur sobre las PASO: Las autonomías provinciales han tomado decisiones pero es un debate del Poder Legislativo

El jefe de Gabinete,, se refirió a la derogación de las Elecciones Primarias y señaló que si bien es “en el marco de las autonomías provinciales se han tomado algunas decisiones al respecto” a nivel nacional es “una decisión del Poder Legislativo”.“Es un tema de discusión vemos que en varias provincias y en el marco de las autonomías provinciales se han tomado algunas decisiones al respecto”, señaló Manzur sobre la eliminación de las PASO este miércoles en conferencia de prensa.Y explicó: “”. “Obviamente estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en la Cámara de Diputados de la Nación”, aseguró respecto a la posición del oficialismo frente al proyecto que presentará el diputado rionegrino del Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo en Diputados.Di Giacomo adelantó el martes que su iniciativa busca suspender o derogar las elecciones primarias porque implican “un enorme gasto para el Estado”, al respecto Manzur explicó que todavía no tienen el proyecto pero “obviamente” lo van a analizar.Y reiteró que la derogación de las Elecciones Primarias”.“Conociendo de antemano la posición favorable de muchos diputados y diputadas nacionales de diferentes provincias”, concluyó Manzur.En la provincia dese adelantó al debate por pedido del PJ provincial (oficialismo) y presentó en la Cámara de Diputados sanjuanina un proyecto para eliminar las PASO, algo que concretaría el 16 de diciembre de 2021.Mientras que en"se suspendieron" para 2023 "en forma excepcional y extraordinaria" en agosto de este año por "motivos económicos".Por su parte, el gobernador de, presentó un proyecto que busca eliminarlas PASO y retomar la Ley de Lemas.En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil (PJ) expresó su intención de debatir la suspensión o derogación de las PASO provinciales.Mientras que enel gobernador Mariano Arcioni, de Chubut Somos Todos, ex massista y hoy más cercano a Juntos, también manifestó su voluntad de no llevar a cabo las PASO el año próximo.Ambos distritos podrían presentar un proyecto en las próximas semanas para concretarlo.Aunque aún está menos avanzado que en los otros casos, el gobernador de, Ricardo Quintela, también miembro del grupo de los gobernadores del PJ, le pidió al Gobierno Nacional que revea la continuidad de las PASO. El argumento del mandatario riojano fue en la misma línea que quienes buscan su suspensión y señaló que se trata de “un gasto económico innecesario".