Alberto Fernández encabezó el Gabinete Federal en San Luis

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles en San Luis, junto al gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, una nueva reunión de Gabinete Federal, en el marco del proyecto Capitales Alternas, y llamó a "convertir en realidad la Argentina federal declamada en la Constitución".“Si hay algo que debemos hacer es convertir en realidad la Argentina federal declamada en la Constitución", sostuvo el Presidente este miércoles durante el acto del Gabinete Federal y señaló “lo injusto que es este país que dice en su Constitución ser un país federal pero no lo hace y tiene una enorme concentración de poder en el Gobierno Nacional y en el puerto de Buenos Aires”.En ese sentido el primer mandatario aseveró que "el interior de la Patria tiene muchísimo para darnos" y reconoció que “muchas veces se concentra la riqueza, la producción y la industria en Buenos Aires y el resto del país queda en una situación donde es mucho más difícil arrancar”."Tengo la gran tranquilidad de que en estos años no hemos discriminado a nadie y hemos llevado nuestro esfuerzo como Gobierno a todas las latitudes del país porque nuestra preocupación son los argentinos y las argentinas no quien gobierna”.En esa línea pidió " dejar de lado las disputas falaces que nos enfrentan en la Argentina".Durante el acto se firmaron diferentes convenios, entre los que se determinó San Luis como sede para realizar el Mundial de Pelota Vasca 2026, se entregaron 300 viviendas dentro del programa Casa Propia y se firmaron otros 33 proyectos para construir otras 590 viviendas en diferentes municipios de la provincia de San Luis. Además se entregaron 3439 netbooks en el marco del programa Conectar Igualdad.Acompañaron al Presidente los ministros de Obras Públicas,, y de Educación,; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; los secretarios de Interior,, y de Desarrollo Territorial,, y la secretaria de Deporte,También formaron parte de la actividad en San Luis el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura,; el titular del INCAA,; el administrador del ENHOSA,, y el diputado nacional