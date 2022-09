La Mesa de Enlace rechazó la Ley de Humedales: "Atenta contra nuestra actividad"

La Mesa de Enlance rechazó este miércoles el proyecto de Ley de Humedales y aseguró que la iniciativa “pone en riesgo el desarrollo del país”."Queremos manifestarque no solo atenta contra nuestra actividad, sino también pone en riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía", expresaron a través de un comunicado.Según su visión, los productores agropecuarios defienden los recursos naturales, los cuidan porque son la "herencia de generaciones", son los que garantizan "la salud del suelo y del ambiente", y conocen "las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer".Por tal cuestión, la dirigencia rural entiende que "atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos y las actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo"."La ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa", indicó el escrito y remarcaron la necesidad de que "se hagannaturales, la población rural y la producción".Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados buscará este jueves emitir dictamen sobre un conjunto de proyectos para garantizar la protección y el uso racional de los humedales, en base a iniciativas presentadas por legisladores del oficialismo y la oposición, y en medio de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas para que se sancione una ley.La discusión del despacho se realizará a las 10 en un plenario de comisiones de Recursos Naturales que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos); Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (Frente de Todos); y de Agricultura, en manos del radical formoseño Ricardo Buryaile.El dictamen de mayoría será impulsado por el Frente de Todos, la izquierda y el Interbloque Federal en base a una decena de proyectos, por lo que aún se mantenían conversaciones para que ese texto reciba el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios.