Unidad Piquetera levanta el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social

Los movimientos sociales y organizaciones que conforman el bloque denominado Unidad Piquetera levantan el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social y trasladan la protesta al Ministerio de Trabajo para apoyar al sindicato de neumáticos, que se encuentra de paro.Así lo resolvieron las agrupaciones que desde el martes pasado por la noche instalaron carpas en la avenida 9 de Julio, a la altura del edificio donde funciona la cartera que conduce Juan Zabaleta, en reclamo de la apertura de nuevas asignaciones y más asistencia alimentaria.Cuando estaban por encabezar una nueva asamblea en la que iban a definir si permanecían o no en el lugar, las organizaciones anunciaron que se iban a movilizar al Ministerio de Trabajo, ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem al 650, a metros de la Casa Rosada.De todas maneras, realizarán piquetes en los puentes La Noria, Pueyrredón, La Boca y Nicolás Avellaneda, y en las autopistas Panamericana, Del Oeste y Buenos Aires-La Plata, además de en varios puntos del interior del país, como en la Ruta 40.Luego de la masiva movilización que realizaron el miércoles para reclamar contra el “ajuste” y pedir “trabajo genuino”, las organizaciones decidieron el miércoles mantener el acampe, y así lo hicieron durante todo el jueves, por tercer día consecutivo. Silvia Saravia, de Barrios de Pie, explicó a Infobae que “todavía” no recibieron ninguna respuesta a sus reclamos por parte del Ministerio de Desarrollo Social.Zabaleta sostiene la línea de “no aceptar más apertura de nuevos planes”. Es una decisión que el funcionario comunicó a principios de este año y que cuenta con el respaldo de la Casa Rosada para mantener esa determinación.El viernes pasado hubo una reunión en Desarrollo Social entre Unidad Piquetera y funcionarios técnicos del equipo de Zabaleta. Según pudo reconstruir Infobae, fue un encuentro extenso y, si bien no llegaron a un acuerdo, el Gobierno tiene una estrategia para negociar con las organizaciones.El objetivo es apuntar al incentivo y la mejora en las herramientas para la producción. Se trata de incentivos que permitirían “fortalecer el proceso productivo de las cooperativas”, por el lado de la maquinaria.Los grupos piqueteros vienen reclamando dilaciones en la entrega de insumos y herramientas para la producción de las cooperativas beneficiarias. En tanto, desde el Gobierno aseguraron que “había expedientes demorados por los tiempos burocráticos de la Administración Pública y otros porque hubo casos en los que ellos demoraron en la entrega de la documentación requerida”.Aunque aún no se llegó a un acuerdo, ambas partes tienen interés en avanzar en ese sentido. Al mismo tiempo, los piqueteros pretenden continuar con los mecanismos de presión para forzar la reapertura de nuevas asignaciones.Las dos principales políticas de asistencia que otorga la cartera de Zabaleta son el Programa Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar. La primera iniciativa está destinada a incentivar el empleo para la economía popular y asigna 24.000 pesos a cada beneficiario. Son más de un millón las personas que reciben esa contribución. El segundo es un instrumento que tiene como objetivo que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Los montos de esa asignación varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiada.