Larreta sobre la toma de colegios: Los padres que apoyan estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo"

#Video | Horacio Rodríguez Larreta fue contundente con respecto a las tomas de colegios: “No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo”.



🗣 Además, envió un mensaje a los padres que apoyan las tomas: “Van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando”. pic.twitter.com/2Ugkzub7pI — Política Argentina (@Pol_Arg) September 30, 2022

#Video | Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el kirchnerismo: “Es un modelo de país que fracasó”. pic.twitter.com/nxeyeP7Q5o — Política Argentina (@Pol_Arg) September 30, 2022

El jefe de Gobierno porteño,, se refirió a la toma de colegios de la Ciudad esta mañana, se negó a dialogar “ante la extorsión” y aseguró: ““En el caso de la educación hay algunas escuelas de la Ciudad que están siendo tomadas por estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy les están sacando el derecho a estudiar a casi 5000 alumnos. Y yo quiero enfatizar esto:”, afirmó Larreta durante la presentación de avances en el Programa de Fluidez y Comprensión Lectora tras asegurar que “los problemas hay que encararlos, se solucionan trabajando, dialogando nunca desde el autoritarismo y la violencia”.Además de calificar de “expresiones violentas” la toma de colegios mediante la que los estudiantes buscan denunciar la falta de viandas de calidad en las instituciones, pedir mejores condiciones de infraestructura y manifestarse contra las prácticas laborales obligatorias que disputo el Gobierno de la Ciudad; e“No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad.”, sentenció en línea con la multa de $1,5 millones por cada día de toma que la ministra de Educación, Soledad Acuña, pretende cobrarle a las familias de los estudiantes que participen.Luego de enfatizar que “nadie está por encima de la ley”, Larreta aprovechó para golpear al gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que el oficialismo “no hace nada”.“Esto es válido como criterio general tanto para la educación como para el resto de las situaciones violentas que hoy vemos de pequeños grupos que quieren imponer su voluntad sobre la enorme mayoría: los ataques de grupos pseudomapuches en el Mascardi, la extorsión del sindicato de neumáticos o el mismo kirchnerismo queriendo cambiar las reglas electorales, intentando derogar las PASO o sancionando leyes de lemas.y que pequeños grupos resisten con violencia porque saben que perdieron el apoyo de todos los argentinos”, lanzó.Durante la rueda de prensa de la que también participaron la ministra de Educación,, el jefe de Gabinete porteño,, y otros miembros del Gabinete se las críticas de centros de estudiantes, sindicatos docentes y del Gobierno nacional sobre la intervención de la Policía de la Ciudad en el conflicto que acudió por la noche a la casa de estudiantes a notificarles la multa a las familias.“La única instancia en la que la Policía tuvo un rol fue como servicio de notificación de la Fiscalía del Fuero Penal y Contravencional”, dijo Acuña, ante la consulta de la prensa.La ministra aseguró que el desayuno, una de las demandas de los estudiantes, “es universal” en los niveles iniciales y primario, y que aquellos alumnos de la secundaria que reciben una vianda la perciben concepto de “refuerzo nutricional” para las familias vulnerables que lo piden. “No es una comida, consta de una barrita de cereal y una fruta, o un sandwich y una fruta”, sostuvo.Además, se refirieron al habeas corpus que presentó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla , que apunta a que la Policía de la Ciudad se abstenga de intervenir en las escuelas.Es lo que vemos en el sur con muchos argentinos padeciendo para que se deje actuar a los delincuentes. No vamos a retirarnos de las calles”, sostuvo Felipe Miguel.“Me angustia mucho, me preocupa mucho ver a la Argentina así. Pero no perdamos perspectiva, son grupos minoritarios. La enorme mayoría de los argentinos repudiamos el apriete, la extorsión, no es la Argentina que queremos”, concluyó el jefe de Gobierno porteño al cerrar la rueda de prensa.