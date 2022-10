Larreta difundió fotos viejas para denunciar vandalismo durante la toma de colegios

Asi quedaron los baños del 1er piso del Mariano Acosta después de las tomas. Qué desastre. pic.twitter.com/VSJCrQHs96 — Lucas Morando (@morandolucas) September 30, 2022

Así dejaron los baños los jóvenes que “tomaron” el colegio Mariano Acosta. Los padres deben hacerse responsables, pagar por cada uno de los daños e ir presos. Los chicos deben ser expulsados inmediatamente de la institución y además ser obligados a repetir el año. Fin. pic.twitter.com/7kR7GLEbrI — Manuel Adorni (@madorni) September 30, 2022

Es un fake. Guarda https://t.co/AOyBm6jXdw — JORGE RIAL (@rialjorge) September 30, 2022









El Gobierno porteño denunció que los estudiantes de la Escuela Normalvandalizaron el colegio durante la toma haciendo circular en diferentes medios de comunicación imágenes previas al reclamo que muestran los baños del primer piso pintados.Medios y periodistas opositores compartieron las fotos de los supuestos daños en el Mariano Acosta, justamente donde se inició la tomas de colegios a la que se sumaron más de 13 escuelas, yexplicando que trasladan “los costos de los arreglos”.Las imágenes que difundieron desde Educación muestran pintadas y leyendas obscenas en los baños del primer piso del colegio que en realidad no son consecuencia de la toma en reclamo de justamente mejor infraestructura sino, entonces se puso todo a nuevo y hoy los baños están nuevamente destrozados y vandalizados”, había señalado la ministra de Educación,, antes de hacer circular estas imágenes.Lo cierto es que los daños de las fotos, previos a la toma, fueron reparados en septiembre de este año por los mismos alumnos que realizaron una “jornada de reparación de único baño de abajo” en uso.Entre los diferentes comunicadores el periodista Jorge Rial compartió la publicación y desmintió a su colega, el periodista de La Nación, Lucas Morando.A lo que Morando salió al cruce “Jorge querido, no es fake. La foto es de ayer”, aseguró el periodista y lo lanzó: “Un consejo: en vez de hacer periodismo por Twitter manda alguien al colegio a ver como está. Tenés lo queda de la redacción @bigbangnw a tu disposición. Abrazo grande”.Y es que mientras los conflictos alrededor de la toma de colegios se agravan el Gobierno porteño usa lo que puede para justificar la falta de diálogo con los estudiantes frente “a las expresiones violentas” y para hacer que “los padres que apoyan estas medidas van a tener que hacerse cargo”.Acuña envió una carta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal del colegio y le cobrará la multa a los estudiantes de todas las secundarias que permanecen tomadas.Entre los diferentes reclamos los estudiantes se manifiestan en contra de las prácticas profesionales obligatorias dispuestas por el Gobierno porteño y reclaman viandas de mejor calidad nutricional, además de mejores condiciones de infraestructura.Al respecto la ministra de Educación había sostenido: “Los estudiantes están reclamando que arreglemos los baños que ellos mismos destruyen. En un año de presencialidad los baños están destrozados nuevamente. Por eso estamos diciendo que hay que empezar a poner límites y decir basta. No da todo lo mismo. Las acciones tienen consecuencias”.Y agregó que “los impuestos de los porteños son los que financian las escuelas, los que hacen estos baños una y otra vez y que los propios chicos destruyen en el caso del Mariano Acosta”.CÓMO CONTINÚA LA TOMA DE ESCUELASLa protesta de estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires se mantenía hasta este viernes con al menos 15 colegios tomados y otros 7 con pernocte. Entre ellas se encuentran el «Lengüitas», la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1, la escuela Federico García Lorca, el colegio Mariano Moreno y la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia.También continuaba tomada la escuela de Comercio Carlos Pellegrini, institución que no depende de la Ciudad de Buenos Aires sino de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los del Colegio Nacional de Buenos Aires también realizaron el miércoles por la noche un «pernocte» en reclamo por diálogo y en solidaridad con el resto de las escuelas.