Pablo Moyano salió a respaldar a Massa: "Está apretado por el desastre que dejó Macri"

El Secretario General de la CGT,, evaluó la situación económica de la Argentina y le mostró su apoyó al ministro de Economía,al considerar que. Sin embargo, advirtió que "hay que empezar a distribuir para este lado"."Massa está apretado por el desastre que dejó Macri, que debería estar en tribunales o con el traje a rayas", sostuvo Moyano en diálogo con CNN Radio y apuntó a la "crisis económica" que le tocó al ministro de Economía: "Una vez logrado el presupuesto empezará a distribuir parte de las ganancias".Por supuesto que a nadie le gusta cumplir con el Fondo Monetario Internacional, menos a un gobierno peronista", señaló en relación a la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri con el FMI.Moyano explicó que mantiene conversaciones con el titular del Palacio de Hacienda, quien "escucha" los reclamos y "está muy preocupado por la realidad del país". En esa línea remarcó que el presidente Alberto Fernández “está haciendo todo lo posible, la está tratando de remar".Acerca de las medidas de la cartera económica el Secretario General de la CGT valoró el llamado ", que le permitió al Gobierno sumar reservas internacionales por US$ 7.646 millones, pero manifestó que "hay que empezar a distribuir para este lado".Sergio Massa, espera embolsar esta semana divisas por alrededor de US$ 5.300 millones, entre los desembolsos que se discutirán en los directorios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Luego de haber cerrado septiembre con una liquidación récord de divisas por dólar soja de US$ 8.123 millones, que le permitió al gobierno sumar reservas internacionales por US$ 7.646 millones, Massa espera la aprobación formal en el directorio del FMI de la segunda revisión, que tendrá lugar el próximo viernes.La aprobación representa un desembolso inmediato de US$ 4.100 millones que pasarían a engrosar las reservas internacionales y debería realizarse sin frenos porque el Gobierno ya canceló los vencimientos de aproximadamente US$ 2.600 millones con el FMI.Se espera que el BID apruebe nuevos créditos para el país por un total de US$ 1.200 millones que llegarán durante el último trimestre, según el compromiso de la entidad con el Gobierno el mes pasado tras la gira de Massa en Estados Unidos.